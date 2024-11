Verificat per

Verificat per

Publicat per

Per què van crear IKI?

Hana: L’ordre és un benestar que la gent ha de conèixer. I vam veure que a Andorra era un bon lloc per començar perquè ningú es dedicava a fer-ho. Som les úniques.

Lorena: Quan vam veure que a Andorra no existia el servei vam pensar: “L’hem de crear.” Ens va semblar increïble que al país no hi hagués ningú que es dediqués a organitzar espais.

Com és el seu dia a dia?

H.: La nit anterior ja tenim clar què farem el dia següent perquè l’organització és clau en tots els aspectes. M’encarrego sobretot de les xarxes socials. A més, treballo en una altra empresa, així que m’he de compaginar.

L.: La meva part és comercial, normalment soc la que tinc contacte amb el client i programo l’entrevista. També faig els pressupostos.

Fins a quin punt és important l’ordre?

H.: L’ordre et facilita moltes coses a la vida i et permet tenir una visió més clara. Gràcies a l’ordre es troben les coses més fàcilment.

L.: Una casa ordenada és una vida ordenada. Volem que la gent sigui més feliç i exitosa a través de l’ordre.

L’ordre fa que tinguis la ment tranquil·la?

H.: Sí, totalment, aporta molt benestar.

L.: Sí, i està comprovat científicament.

Quina és la part de la casa que més costa endreçar?

H.: Cada persona és un món. Hi ha persones que consideren la seva habitació un temple però la cuina potser no la cuiden tant. Ens adaptem molt a cada cas.

L.: Els rebosts i les neveres, ho dic per experiència pròpia. És difícil tenir una nevera endreçada quan comparteixes vida i diverses persones fan la compra.

D’on són la majoria dels seus clients?

H.: La majoria són andorrans, francesos o anglesos, perquè les tres nacionalitats conviuen al país.

L.: El nostre client objectiu són totes les persones que viuen a Andorra i tenen poc temps per dedicar als seus espais.

Quant de temps fa que es dediquen a organitzar?

H.: Des que vam començar a muntar l’empresa, fa un any.

L.: Fa un any, com ha dit la Hana.

Com ha sigut la seva trajectòria?

H.: De molt aprenentatge. També m’he dedicat a fer massatges.

L.: He sigut emprenedora i mai he treballat per a ningú. Vaig tenir una empresa de neteja.