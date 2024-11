“El cervell neteja 2 quilos i mig de mol·lècules mortes en un any”

Quins beneficis aporta dormir bé?

Són de tres tipus: salut física, salut mental i salut emocional. Quan apaguem el llum un cop acaba el dia el cervell tanca l’aixeta dels sentits i es posa en mode avió.

Què vol dir això?

Que tot el nostre interior segueix funcionant però el cervell perd la cobertura, és a dir, desactiva la consciència. En canvi, tots els processos híbrids del nostre organisme interns es redueixen d’un 5 a un 10%.

Quines són les diferents etapes del son?

Una és el son profund, una etapa que es va repetint al llarg de la nit amb períodes d’uns 90 minuts. És com si el llit fos una bateria de carregador de mòbil i quan ens posem a dormir no només carreguem les bateries energètiques del nostre cos, sinó que en dormir passen més coses, com per exemple la recuperació dels nostres músculs i cèl·lules. L’altra és el son REM, que representa el 25% del cicle de son i passa per primera vegada entre 70 i 90 minuts després d’adormir-se. Com que els cicles de son es repeteixen, s’entra al son REM diverses vegades durant la nit.

Fins a quin punt és important el descans?

Molt important. El cervell es neteja durant el descans de la nit.

Quantes hores es recomana dormir segons l’edat?

Els nadons, de 14 a 17 hores; els nens d’un a cinc anys, de 10 a 14 hores; els adolescents, de 8 a 10 hores, i els adults, de 7 a 9 hores. Tot i així, la mitjana d’Espanya en adults és de 6,5 a 7,5 hores per nit. El preocupant són els joves que dormen entre 6 i 7 hores per nit, degut a la influència intensiva de pantalles i xarxes socials.

I això què comporta?

Problemes a la salut física. Tenen més risc de posar-se malalts perquè a la nit no tenen prou regeneració del sistema immunitari. També poden tenir un desequilibri entre les hormones i la gana i fa que tinguis ganes de menjar productes greixosos o molt rics amb sucres.

Alguna curiositat?

El cervell, en la part de son profund, necessita tres hores per netejar totes les deixalles diàries. Una altra curiositat és que el nostre cervell neteja dos quilos i mig de molècules i proteïnes mortes durant un any.

Com és el dia a dia a la feina?

Estic jubilat, però em dedico a donar cursos a llars de persones grans. Les classes són de neurones i llimones. M’explico, som uns grans especialistes a conèixer tota la tecnologia, però també uns grans analfabets del nostre cervell i neurones.