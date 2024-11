Verificat per

Què són les xerrades de benestar emocional?

Són tallers per a adolescents d’entre 12 i 17 anys sobre temes que els interessen i els preocupen, com ara la sexualitat i l’ús de les pantalles. Les sessions són guiades per dues professionals del Capsi [Centre Andorrà de Psicologia], jo mateixa i la Sheila Arias.

No parlem de conferències en què s’exposaran els temes des del punt de vista teòric.

La teoria és important. Hi ha informació que cal traslladar al jovent. Però aquí es tracta més d’escoltar-los per comprendre què els preocupa i inquieta. Les xerrades són per a grups reduïts, d’unes 15 persones. És un espai, doncs, en què els joves poden expressar els seus neguits sense sentir-se jutjats.

En algunes de les sessions, també hi poden participar els pares.

No és cap secret que la comunicació entre pares i fills de vegades pot ser difícil. Un dels objectius dels tallers és donar eines a les famílies per enfortir els vincles a través d’una comunicació més propera, positiva i fluida.

Per què cal donar eines als més joves per fer un bon ús de les pantalles?

Els infants i els adolescents estan molt exposats a les pantalles. A les xarxes socials és inevitable comparar-se amb els altres, amb la imatge que projecten. Una imatge que no sempre s’ajusta a la realitat, fins al punt que podem confondre el que és real del que és ficció. Cal donar eines als joves perquè sàpiguen fer un ús d’aquestes aplicacions que no comporti problemes d’autopercepció i autoestima.

Som prou conscients de la importància de vetllar per la salut mental dels adolescents?

Després de la pandèmia de la covid, s’ha destruït el tabú de la salut mental. Avui en parlem més i hi ha molta més sensibilitat sobre la qüestió.

Entrant al detall, quins punts treballareu en les sessions?

En el taller de sexualitat mirarem d’aprendre com podem expressar la sexualitat d’una manera natural, sana i satisfactòria. En el de pantalles identificarem els patrons de comportament que indiquin un mal ús de la tecnologia i els problemes emocionals que poden derivar-se’n. En els tallers intergeneracionals ens fixarem en com les diferències en les expectatives i experiències entre pares i fills poden interferir negativament en la comunicació.

Les relacions interpersonals estan cada vegada més mediades per la tecnologia digital.

Sí, i pot ser un problema a l’hora de comunicar-nos. La imatge digital sovint és irreal.