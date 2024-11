“Andorra té la capacitat d’acollir diverses cultures”

Verificat per

Per quin motiu va venir a Andorra?

Vaig arribar el 2017 al país perquè Veneçuela es va posar molt complicada. A més, necessitàvem una mena de refugi i fugir de la situació que s’estava vivint en aquells moments al nostre país. La meva dona té família a Andorra i vam veure que era una bona possibilitat per arrelar-hi.

Com s’hi troba?

Molt a gust perquè quan vaig arribar sentia que era un lloc molt tranquil i a poc a poc m’he anat acostumant a la tranquil·litat. Ara crec que ja no puc canviar de ritme.

Quina és la principal diferència amb Veneçuela?

La principal és la seguretat ciutadana i jurídica. Les diferències ideològiques entre partits polítics, trobo que a Andorra hi ha un respecte en la institucionalitat i es confia en la representació política.

Què és el que més li agrada del país?

La capacitat que té d’acollir diversos tipus de cultures i de fer-les sentir com a part del país. La diferència de gent de diverses nacionalitats no es nota al carrer. Et sentiràs ben rebut sempre que respectis la cultura andorrana i la valoris i també respectis la llengua.

I el que menys?

El fet de tenir unes comunicacions pel que fa a infraestructures molt limitades per l’entorn geogràfic, encara que també penso que és clau per mantenir la seguretat i l’equilibri que tenim en el sistema. A Andorra només s’hi pot accedir per carretera i a vegades fa una mica menys confortable l’experiència. No crec que depengui d’Andorra.

A què es dedica?

Actualment, estic com a redactor creatiu o copywriter d’una acadèmia de tecnologies disruptives. Ensenyem sobre intel·ligència artificial i blockchain. Tots els canvis tecnològics ens impulsen a adaptar-nos de manera molt ràpida i precipitada. M’agrada el canvi que he fet.

Com ha sigut la seva trajectòria professional?

Doncs bastant plana, quan vaig arribar al país vaig començar a treball a la revista Dona Secret. Em van impulsar per aprendre el català i conèixer les activitats culturals. Però va haver-hi un punt que el meu interès per estudiar i aprendre més coses em va impulsar a buscar un canvi. Tenia ganes de passar més temps a casa i compartir amb la meva parella. I el gener del 2024 vaig canviar de feina, que és on estic actualment.

Què destaca del Principat?

Com a immigrant sud-americà vull recalcar el fet que tots fem país, portant el millor de nosaltres i fent el possible per adaptar-nos-hi. Sobretot, respectant els costums.