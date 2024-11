Verificat per

Què faran al taller?

És una experiència en què combinarem una rutina cosmètica amb el ioga facial. Intentem que les dones (que és el major percentatge) trobin un moment per cuidar-se. El normal és crear en l’experiència aquest moment. És fàcil adaptar el ioga facial en una rutina del dia a dia.

Què és el ioga facial?

Està inspirat en tècniques orientals i treballem la ramificació, massatges, drenatge limfàtic, entre d’altres tècniques. El ioga facial el considero un complement ideal per a la rutina de la cura cosmètica. Es pot realitzar de manera ràpida, natural i amb les teves pròpies mans.

Quins resultats s’aconsegueixen?

Millora la fermesa i l’elasticitat de la pell. I sobretot definir l’oval facial i els pòmuls. També es pot aprofundir en les parpelles caigudes, la papada i el front. Arribes a una estructura facial estable i tonificada.

A qui va adreçat?

A dones a qui els agrada cuidar-se de manera natural i diferent, i que busquin un complement a la seva cura cosmètica. No fa falta que la gent tingui coneixements previs perquè es poden aprendre de manera fàcil en incorporar aquests hàbits constants durant el dia a dia.

Amb quina idea volen que marxin les usuàries?

Volem que aprenguin les tècniques, que són quatre o cinc passos fàcils en les quals elles puguin treballar el seu rostre. Hi ha molt desconeixement d’aquesta rutina encara que cada cop és més conegut. També que marxin amb la idea que és fàcil i que no fa falta que hi inverteixin gaire temps.

En què consisteix la seva feina?

Faig formacions grupals de teràpia facial. També tinc un programa en què les dones venen per fer un assessorament personal, fem unes fotos inicials i una valoració del seu estil de vida, i a partir d’aquí donem una rutina o una altra. També col·laboro amb diferents centres del país per fer masterclass grupals.

Com ha sigut la seva trajectòria?

Al principi va costar una mica més pel tema del desconeixement de la gent. Pel que fa al màrqueting, sembla que a part dels tractaments estètics no hi ha alternatives i això és fals. Existeix el ioga facial com a alternativa natural.

Fins a on volgria arribar?

M’agradaria dedicar-me el cent per cent al món de la teràpia facial, que és el que més m’agrada. Així que a poc a poc i bona lletra.