“Ens motiva poder obrir portes a futures generacions”

Quin balanç fa d’aquest retorn del MoraBanc femení?

Molt positiu, la veritat. Des que va formar-se l’equip vam veure la importància de visibilitzar que es tornava a crear, i tot va ser molt positiu i vam tenir molt suport de la comunitat i el club, i a mesura que hem anat jugant, està anant molt bé.

Com sorgeix l’oportunitat que torni l’equip?

Una mica per la necessitat de moltes noies de voler entrenar i jugar. Moltes de nosaltres volíem fer-ho, i va arribar al club, que ens ha donat l’oportunitat de jugar en competició.

I el fet que vostè s’hi unís?

Una mica per responsabilitat de fer-ho el millor possible. Ens motiva donar el millor de nosaltres, i ens motiva també poder obrir portes a futures generacions.

En el seu moment va trobar a faltar un sènior femení?

Jo vaig jugar fins a júnior, i llavors no hi havia sènior perquè moltes llavors marxàvem a estudiar fora. El problema era que quan tornàvem, es trobava a faltar que hi hagués equip.

L’objectiu és pujar?

Com que som noves, és consolidar-nos com a equip i competir al màxim en una lliga exigent. I a més de créixer com a equip, esperem també contribuir a augmentar la visibilitat del bàsquet femení i gaudir.

A llarg termini podem veure l’equip a l’elit igual que amb el masculí?

Tant de bo, però hem d’anar a poc a poc. Estem avançant de manera positiva, i en el seu moment ja es veuria.

És complicat compaginar-ho amb el dia a dia?

Abans que es creés l’equip ja ens vam comprometre a involucrar-nos al màxim, i en el meu cas, com que tinc un bon horari de feina, puc fer-ho.

Una de les seves companyes, Patricia Vicente, va ser entrenadora seva molts anys a la base. Es fa estrany?

M’ha entrenat des que tenia 14 anys. Ara és diferent i tenim les dues responsabilitats de jugadores, però tenim la confiança de molts anys juntes.

L’equip té també una mica de vessant social per desenvolupar l’esport femení?

Sí, representa una oportunitat perquè les noies que juguen a bàsquet vegin que poden seguir-hi, i també ens permet donar visibilitat que cada vegada és millor i pot ajudar les joves a perseguir els seus somnis.

Com veu el bàsquet, especialment el femení, al país?

Si seguim així anem pel bon camí. Cada vegada s’obren més portes, i esperem que segueixi creixent.