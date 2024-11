Verificat per

Per què ha decidit obrir la galeria?

És un àmbit que sempre m’ha agradat, l’art, i trobo que està en un lloc geogràfic interessant donada la proximitat amb França i el consum que hi ha. La idea de la galeria és portar art internacional a Andorra.

Què estan exposant ara?

Tenim artistes nacionals, espanyols, anglesos, americans i francesos. El que exposo és varietat de cultura i d’estils amb escultura, pintura i fotografia.

Quina exposició tenen ara?

Ara hi ha vuit artistes exposats, entre els quals Irene Pérez, Sofia Medina i Karl Lagasse.

Com va ser la inauguració de la galeria?

Va superar totes les meves expectatives, encara que fos el pont de Tots Sants vam superar les 45 persones. Tot el món, tant artistes com un col·leccionista francès que va venir, van quedar sorpresos de la quantitat de gent que hi va assistir.

Quant temps fa que es dedica a l’art?

Sempre he seguit l’art des de molt petit perquè el pare pintava. Sempre l’he seguit, però més des d’un costat de consumidor, mai de forma professional. M’ho he començat a prendre com la meva feina des que vaig començar a ajudar la meva parella, que es dedica a pintar.

I com vol seguir?

Vaig evolucionar amb el moment empresarial que vivia i a part de fer un lloc per a ella vaig pensar de poder portar més artistes consolidats en l’àmbit internacional, com també donar suport a l’art emergent. Perquè sé que és difícil que els artistes emergents tinguin veu i visibilitat.

Com és el procés d’emprendre?

És complicat i has de confiar molt en tu i creure en la teva idea, i deixar les opinions de costat, perquè si no avui no estaria a Andorra. S’ha de treballar molt.

Què li aporta l’art?

Admiració, tranquil·litat i respecte. Admiro tots els artistes perquè sé que és difícil. Els artistes plasmen el que senten i intenten arribar a la gent amb alguna cosa i és d’admirar que molts ho aconsegueixin a través d’una pintura o una fotografia.

Fins on li agradaria arribar?

M’agradaria assolir un nivell internacional bastant important. Gaman serà la millor galeria d’Andorra, això segur.

Per què ho té tan clar?

Sé com soc i el que faig ho porto al màxim de la meva capacitat. He estudiat les galeries del país i crec que amb temps i dedicació ho puc aconseguir.