En què consisteix el taller?

Principalment, és perquè la gent aprengui a respirar bé, m’estic adonant que la gent no és conscient de la seva respiració durant el dia a dia i aquest és el punt més important. I, a partir d’aquí, treballar el sistema nerviós.

A qui va adreçat?

A tothom. Hi pot assistir gent a partir dels 14 anys. A mi m’interessen molt els petits perquè tenen molts patrons generacionals i tenen moltes pors.

Quin és l’objectiu principal?

Que tinguin autoconeixement del poder que tenen a dins, la ment està molt dividida perquè som humans. La respiració t’aporta un pont d’autoconeixement per saber els teus límits i poder canviar la percepció de com sentim avui en dia.

Què vol que aprenguin els usuaris?

Hi ha una mica de tot, vull que aprenguin a controlar el poder del diafragma perquè la gent té contracció. Tot té dues bandes, el costat de la destrucció i el de la construcció, tenim pensaments negatius i recurrents i si no intentem entendre les emocions durant tot el dia expandim l’emoció. Som éssers en continu canvi i construcció.

Com és el seu dia a dia com a terapeuta?

Intento fer sessions conjuntes perquè entre ells parlen i mostren diferents punts de percepció i això va molt bé. Quan reconeixes el dolor i les ferides al final és el que acabes expandint durant el dia a dia. A la feina, amb la parella, els pares i els fills. Tot el que tens a dins es projecta cap a fora.

Per què va canviar de treballar en salut a ser terapeuta?

Fa quatre anys vaig tocar fons en el meu dia a dia i no em sentia plena, tot era un caos. Després de deixar-ho tot de banda vaig començar a meditar moltes hores i em vaig apartar una mica de la societat. Em vaig donar temps per a mi i per saber què volia fer.

Ara té la seva empresa. Com és el procés d’emprendre?

He portat bé el procés i sé que transmeto informació molt útil. Tot i així, no és gens fàcil i amb la quàntica, que és un món nou, encara menys. La gent encara no ho acaba d’entendre bé.

Què és el que més tracta?

On més arribem és en el tema de la quàntica. No tinc un marge, però sé que la gent necessita suport.

Què és la quàntica?

El que fa és treballar amb diferents cossos, primer comences descongestionant la part física i després ja passes a la part emocional. Som un món intern i a partir d’aquí expandim el que tenim a dins. Treballar la part emocional és el més important.