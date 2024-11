“Andorra últimament està impulsant molt la cultura”

En què consisteix el festival Canillo Virolat?

Té una durada de tres dies en els quals 10 grafiters i grafiteres pintaran un túnel de 100 metres. Paral·lelament, hem preparat altres activitats relacionades amb el hip-hop i la cultura urbana.

Com quines?

Demà projectarem una pel·lícula documental de la Martha Cooper, que és una fotògrafa que va il·lustrar el naixement del grafiti a Nova York. Es projectarà al Museu de la Moto. Dissabte es faran concerts i una batalla de rap.

Quin és l’objectiu de l’acte?

Com que no hi ha molta escena del graffiti al país, la iniciativa era portar gent de fora que té més experiència i que pot aportar una altra visió i altres pràctiques del grafiti que es fan perquè de vegades es té com una idea molt preconcebuda del que és.

D’on va sortir la idea de fer el festival?

L’any passat vam fer una instal·lació pel festival l’And Art a Sant Julià i vam estar parlant dels llocs o espais que no estaven utilitzats a Canillo per poder fer alguna cosa i activar aquests espais. Ho hem organitzat a distància però amb contacte amb molta gent d’Andorra.

Quins són alguns dels grafiters que hi participen?

D’aquí d’Andorra hi participarà el David Segura i dos més. De fora participa la Mo, Veneno i Dama, entre d’altres.

Com ha acabat treballant a Mallorca?

Estic en un centre de creació que es diu Centre cultural Casa Planas i que té l’arxiu més gran d’Europa dedicat al turisme perquè durant els anys 50 era un laboratori fotogràfic. Fem projectes artístics amb tot el material que tenim per reviure l’arxiu i qüestionar-lo.

A nivell cultural Mallorca està més desenvolupada que Andorra?

Sí, hi ha una escena cultural més establerta, sobretot local. Hi ha més iniciatives, però trobo que Andorra últimament també està impulsant molt la cultura i això és valuós i important.

A on li agradaria arribar?

Amb el projecte del festival Virolat la idea és continuar. Andorra presenta moltes oportunitats perquè és una mica una pàgina en blanc i hi ha l’oportunitat per portar propostes noves i per fer coses que encara no s’han fet mai. M’agradaria poder desenvolupar els meus projectes culturals.

Un consell per a algú que vulgui fer gestió cultural?

Que es llenci, ja que com més aprens és quan fas i participes en l’organització de projectes.