“La cançó vol ser un himne, que recordi que es pot sortir de tot”

D’on neix la cançó?

De l’estada en un centre terapèutic. Vaig decidir ingressar-hi perquè m’estaven passant bastants circumstàncies que no podia gestionar jo mateix, tot anava molt de pressa i no en tenia el control. També s’hi va ajuntar la mort de l’àvia, que va ser una hecatombe per a mi, i vaig caure en una depressió, tot això mentre treballava, és clar.

Com va ser la seva estada?

Vaig estar-hi set mesos, allà hi ha gent addicta al joc o amb problemes de salut mental. Algunes de les coses que vaig aprendre va ser a calmar-me, agafar perspectiva, valorar el que tinc, treballar la meva solitud i identificar-me amb mi mateix.

I la música, quan apareix?

Durant la setmana fèiem tallers molt intensius, amb teràpies grupals i també d’individuals. Els caps de setmana, però, no n’hi havia. Els mateixos professors ens encoratjaven a explorar els nostres talents i jo m’hi vaig animar i vaig dir: “Teniu karaoke, oi? Doncs vinga, va!” Vaig organitzar furors [concursos musicals] amb dos companys d’Andorra els dissabtes a la nit i allà vaig conèixer Javier Pacali, el meu productor. Vam connectar molt bé des del primer moment.

Sorgeix, llavors, la idea.

Volíem fer una cançó de superació, que ens recordi on estàvem, primer, i que ens ajudi quan tinguem dies dolents. Que fos un crit de guerra, un himne, realment. També que pugui ajudar els altres, que sàpiguen que es pot sortir de tot.

La presentació és demà.

Sí, del videoclip i un altre tema, i ho organitza The Random Collective a la sala Kapital. A mi em feia molta il·lusió presentar-lo al meu país, em sentia més còmode fent-ho juntament amb la meva gent i els meus amics.

Quin va ser el seu debut com a cantant?

Al costat de Lax’n’Busto i Gossos, por todo lo alto! Va ser just fa un any, en un concert benèfic a l’antiga fàbrica Damm de Barcelona que organitzava l’actriu Marina Gatell per un projecte solidari amb nens de Kenya. L’ONG es diu Kids of Kibera i és un projecte molt bonic, em va agradar molt la idea i part de la recaptació que obtinguem anirà destinada a ells. Vaig poder cantar en aquest escenari perquè el Javi i la Marina són amics.

En què l’ha ajudat la música?

Jo tenia la confiança i la seguretat molt baixa, i el Javier va ser fonamental perquè va creure en mi quan ni jo mateix ho feia. A poc a poc tot això em va ajudar a creure en mi, a superar-me i a veure que valc per a moltes coses.