“El tango és elegància i sensualitat”

Per què va decidir ser professor de tango?

Perquè, igual que a la gran majoria d’argentins, m’agrada molt ballar-lo, m’alegra. Porto quatre anys com a professor i tinc la vocació de docent per ensenyar-lo als altres.

Per què s’ha decantat per aquest estil?

És la meva passió i un ball típic de l’Argentina.

Que té de diferent dels altres estils de ball?

L’elegància i la sensualitat. És la dansa de l’abraçada, el món es torna boig pel tango.

A qui van adreçades les classes?

Són classes organitzades per l’Associació d’Argentins a Andorra i estan dirigides a tot el públic. Estan programades per fer-se dos dissabtes al mes i no fa falta tenir parella, també s’hi pot anar sol. L’entrada de l’activitat és de 15 euros per persona.

Què li aporta ballar?

M’agrada i m’omple. Ballo tot el que puc i estic content d’haver decidit de començar a ensenyar als altres fa uns anys i transmetre aquesta cultura. Quan tinc un mal dia marxo a donar classes i m’oblido del món. La gent també ve per conèixer a gent i per passar-ho bé.

Li agradaria acabar-se dedicant únicament a ser professor de tango?

Sí, sens dubte, i lluitaré per aconseguir-ho en un futur que espero que no sigui molt llunyà.

Quina és la seva professió?

Em dedico al sector de la logística, dels transports. I ara estic intentant emprendre i obrir un negoci pel meu compte propi. Fa molts anys que treballo en aquest sector a Barcelona.

Fins a on li agradaria arribar?

M’encantaria tenir més temps lliure per dedicar-me tota l’estona a les meves dues passions, que són el ball i sortir amb la moto. De moment estic encantat amb la vida que tinc perquè estic començant a emprendre bastant. M’agradaria poder oferir llocs de feina, no hi ha res que desitgi més.

Com ha sigut la seva trajectòria?

Després d’acabar la meva formació a l’Argentina vaig vindre a Barcelona i sempre he anat sembrant i ara és el moment perfecte per començar a collir el fruit dels meus esforços. No podria dir que la logística és la meva passió però és un sector molt interessant.

El seu lema de vida?

Tinc dues formes de veure la vida, per un costat soc hedonista i crec que vivim per gaudir però per l’altre costat tinc una obsessió per progressar i no soc gens conformista.