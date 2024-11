Cuida molt els vestits de les obres, per què?

Per a mi, és molt important perquè els inicis en el món de la creació van ser perquè era una fan de l’estilisme de moda. Tots els meus quadres tenen un punt d’estètica i creativitat.

Té algun significat que els personatges tinguin els llavis tan grans?

M’agrada donar èmfasi a la boca i als llavis. Emocionalment per a mi és important perquè per la boca passen moltes coses quan un parla, és un tema d’emocions i em surt dibuixar-ho així perquè és una expressivitat. Normalment sempre dibuixo dones.

Per què?

He crescut amb dones molt importants, que m’han ensenyat molts valors. Han viscut una època diferent de la meva i han patit i s’han mort molt joves. Elles m’han inspirat i també és un homenatge per dir que les dones som importants.

Per què fa servir tant els colors?

Perquè la vida són colors. Els colors marquen l’estat d’ànim d’una persona i s’ha de tirar endavant. Els colors són sinònim d’alegria i de vida.

Vol fer arribar algun missatge?

Sí. M’agradaria donar-li esperança a la gent perquè a la vida sempre passen coses però depèn de com les gestionis la vida serà impressionant, però si et quedes al passat no avances com a persona. Tenim una responsabilitat amb el món i la gent, s’han de fer les coses bé.

Per què va començar a pintar el 2018?

Ja havia començat abans però el 2018 ho vaig fer de manera seriosa, ja que abans havia tingut entrebancs que no em deixaven fer-ho de manera constant i com volia. Anys enrere dibuixava amb blanc i negre perquè no m’atrevia amb el color fins que un dia em vaig animar.

Ha tingut influències?

El meu pare era artista ebenista i el meu avi també, i a més era fotògraf. El meu tiet era cineasta i pintor i la meva tieta pintava molt bé. Els estius a casa meva eren totalment creatius, fèiem fang, pintures i sortíem a les pel·lícules del meu tiet.

Què li aporta pintar?

Tot, perquè les emocions són complicades i et poden costar la vida. Tenir aquesta eina per canalitzar-les amb una energia positiva és genial.

Per què Anitamaria?

Fa anys feia bijuteria i és el nom que vaig posar a les etiquetes. En aquell moment vaig pensar que algun dia seria la meva marca personal i així ha sigut.