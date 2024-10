“Els colors vius m’agraden perquè són vida”

Verificat per

Verificat per

Publicat per

Per què va començar amb l’art?

Després de patir un accident amb moto i estar cinc dies en coma no vaig voler reprendre una feina on estigués envoltat de gent. Un amic em va regalar uns llapis i vaig decidir començar a pintar. Volia tenir una feina més tranquil·la i sobretot solitària.

Com van ser els inicis?

Doncs vaig començar a pintar però em sortien uns dibuixos dolents, pitjor que si els hagués fet un nen. Practicava cada dia i cada dia m’anava sortint una mica millor. Al cap d’un mes vaig provar l’oli i em va agradar molt perquè té colors molt forts. Pinto amb colors vius.

Per què?

M’agraden, són vida i estic content amb el que faig i suposo que també és una manera de mostrar el meu estat d’ànim. La setmana passada vaig fer un quadre amb colors opacs i no vaig quedar content amb el resultat perquè no tenia força ni alegria.

Què representa a les obres?

El més difícil és trobar una idea per transmetre-la i estic llegint sobre llegendes de l’oest, d’Àsia i Grècia. Pinto amb colors que tenen força perquè també és una manera de cridar l’atenció. M’agrada que cada persona interpreti el que vulgui després de veure els meus quadres, cadascú ha de fer la seva pròpia reflexió.

Els quadres sempre es veuen igual?

No, en absolut. La barreja de colors vius fa que depenent de la llum que enfoqui l’obra es vegi d’una manera o una altra.

Ha fet moltes exposicions al llarg d’aquests anys?

Sí, tinc obres a museus i a col·leccions privades de tot el món, menys a Austràlia. He exposat a Andorra, Barcelona, Lloret de Mar, Olot, Rússia, Brussel·les, Taiwan i a museus de Corea del Sud.

Quin és el feedback que rep la gent dels quadres?

Alegria. De fet et puc explicar una anècdota, una persona que conec em va demanar que li dibuixés unes liles, les flors. Ho vaig fer ja que a casa seva en tenia i mai li florien per la calor. Després de donar-li el quadre al cap d’uns mesos li van florir les liles que tenia a casa. Realment és una cosa bastant estranya.

Pròxims objectius?

No sé com ho faré però vull aconseguir que mitjançant el quadre d’un bosc la gent quan el miri noti que dintre del bosc hi ha humitat i a més, que senti ocells cantant.

Quins són els seus pintors preferits?

Salvador Dalí (idees), Van Gogh (moviment) i Sorolla (llum). Són molt diferents i cadascun aporta una cosa.