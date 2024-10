“Tots els cossos són macos, no hi ha perfecció en la bellesa”

Com va sorgir el projecte?

La Fabienne Loosveldt és la creadora. Com a mare té preocupacions i una d’elles és que a la seva filla menor li arribin missatges negatius sobre les dones que estan a tot arreu i sobretot a les xarxes. Vol donar un missatge de com gestionar-ho perquè no acabi afectant mentalment mitjançant pintures, fotografies i poesia. Pel camí ens vam conèixer a la Xerranca i em va dir si hi volia participar fent les fotografies.

Qui són els participants?

És gent propera a nosaltres que es va animar a deixar-nos el seu cos perquè el pogués fotografiar. No va costar gens trobar aquestes persones perquè hi participessin, tots estaven molt oberts amb la iniciativa.

Què es mostra a les pintures i fotografies?

La bellesa real. Que tots els cossos són macos i que no hi ha una perfecció dins de la bellesa, no existeix, per molt que es vulgui.

El dibuix amb aquarel·la es fa mitjançant la fotografia?

Sí, exacte. Primer faig les fotografies i després la Fabienne s’encarrega de passar-les a dibuixos amb aquarel·la. M’agrada que l’obra es faci conjuntament i treballar en col·lectiu.

També hi ha una part de poesia, oi?

Sí, la Kat Cruz s’ha encarregat d’expressar el que sent amb el que veu a les imatges i les pintures. Amb els poemes acompanya les obres. A l’exposició també hi ha una banda sonora on ella recita els poemes en anglès i català.

Amb quina visió voleu que marxi la gent?

Que el teu cos és maco, sigui com sigui. La bellesa ets tu, no és cap xarxa social, ni el que tens al costat ni l’opinió de ningú. T’has de sentir bé amb tu mateix.

Quant temps porta amb la fotografia?

Fa vint anys que vaig començar de manera autodidàctica. I el 2007 vaig iniciar-me amb formacions i diferents cursos. Actualment faig fotografia creativa, que és el que m’agrada i estic amb diversos projectes personals i un parell amb altres artistes.

Què li aporta?

Expressar les meves dèries i treure tot el que tinc dins. Es podria dir que és una de les meves teràpies. Amb la fotografia puc reinterpretar les emocions amb diverses coses que m’envolten del dia a dia.

Què és el més important per fer una bona foto?

Que reinterpreti el que vull i el que m’agradaria que la gent veiés. Que s’entengui el que estic mostrant.