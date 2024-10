“Venen molts esportistes per tractar malalties autoimmunes”

Per quin motiu es va iniciar en el món de la nutrició?

Volia ser metge però la mare d’una amiga em va dir que patiria molt i que per què no estudiava nutrició, que era una carrera que havia sortit nova. Vaig ser la primera promoció a Espanya i al principi no estava gaire motivada però al llarg dels anys m’ha agradat més i a mesura que ho he pogut enllaçar amb altres disciplines.

Què és el més important per seguir una bona dieta?

Seguir una bona dieta és complicat perquè l’alimentació va molt unida a l’emoció i als hàbits. El més important és veure com és el teu estil de vida a través de l’observació. Els últims anys estic més focalitzada en la neurociència per entendre com funciona el cervell, ja que aquest connecta amb l’intestí i amb els diferents òrgans.

És necessari fer dieta o amb menjar equilibrat ja és suficient?

La veritat és que no soc partidària de les dietes. Al final tots som diferents i has de saber com és l’estil de vida de la persona i a partir d’aquí intentar-lo portar cap a una alimentació saludable, que no és tan difícil. Ens estem oblidant de quina és la base de la nutrició, que és on està la clau.

Quina és?

Menjar a poc a poc, alimentar-se de menjar real, evitar tot el que és processat. Fer exercici, descansar i evitar patir estrès són tres punts molt importants també.

Com fa un menú a mida?

Primer parlo amb la persona i li demano què està fent ara i com se sent, quin és l’estat de la seva salut. També li demano com és el seu sistema digestiu, com li cau el menjar, cada quant va al lavabo, com són les seves digestions, etc. I a partir d’aquí vaig fent petites modificacions fins a adaptar-ho a la persona.

Fins a quin punt pot influir menjar malament?

Si menges malament, tindràs una immunitat dolenta, més inflamació, pitjor digestió i absorció. També pot repercutir en l’estat d’ànim. Quan som joves el nostre sistema digestiu és fort però a mesura que ens fem grans, es va debilitant i s’ha de cuidar més que mai. Menjar bé és molt important.

Què és el que més li demana la gent?

Em venen molts pacients esportistes per tractar malalties autoimmunes i problemes digestius.

És la nutricionista de Rafa Nadal, com és treballar amb ell?

És una persona excepcional i treballar amb ell és molt fàcil perquè és una persona receptiva però s’ha de buscar l’equilibri de fins on podem arribar.