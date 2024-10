“Si tens un equip en qui confiar tot és molt més fàcil”

Tenia experiència prèvia al projecte actual?

Des de petita he provat diversos instruments, sobretot piano. Però sempre començava les coses i les deixava. A la universitat va ser quan vaig començar a perfilar per on volia anar.

Com es va crear el projecte?

El 2020 vaig acabar d’estudiar i va arribar la pandèmia. Va coincidir que estava convivint amb el noi que després va ser el productor del projecte (Chri Blau) i amb ell vam fer les primeres cançons. No teníem la intenció de començar res, sinó que vam anar provant i quan vaig tenir les cançons que van acabar sent el primer EP vaig veure que podia ser un projecte i el vam tirar endavant.

Com és la seva música?

Fins ara diria que és pop amb sintetitzadors i intimista. Però l’àlbum nou no és tan electrònic i té coses més orgàniques. D’estil musical ara estem provant coses noves, però sí que em reafirmo en la música intimista. És bastant característic de mi parlar molt de les emocions i del món interior.

Què podem esperar del disc?

Es manté el dream pop i sintetitzadors, però s’incorporen elements com la bateria acústica o les guitarres elèctriques. El tenim pràcticament acabat, falten 4 coses. Surt a principis de l’any que ve i el 22 del mes que ve trèiem el primer single.

Què trobarem a la cançó?

Si has escoltat la meva música et sorprendrà, perquè és diferent. Es dirà Algo para pasar los días i el vídeo el fem a Sant Julià, per la zona de Naturland. També rodem per la zona de Meritxell. Visualment és una narrativa que s’explica com una faula.

El més important que ha après amb els anys?

Tenir present que és una carrera de fons, no s’ha de tenir molta ànsia que vagi bé d’inici, perquè és difícil i s’ha d’anar fent a poc a poc. També tenir clar que cada pas ajuda a fer carrera. Jo m’ho prenc tot com un aprenentatge per millorar.

Alguna cosa que hauria fet diferent si tornés a començar?

De les coses més importants que he après és delegar la feina. Saber molt bé l’equip que tens, què pot fer cada persona, repartir-ho bé i parlar-ho clar. Hi ha molta feina darrere de portar un projecte, però si tens un equip de persones en qui confiar tot és molt més fàcil.

Somni per complir amb la música?

Fer concerts una mica més grans. Ara estem fent actuacions al nivell de banda emergent, però volem optar a espais i festivals més grans. Hem tocat al Primavera Sound, i han estat concerts que hem notat que era una altra cosa. Volem fer una gira en què tot estigui controlat a tots els nivells.