“Traiem la part de la tradició, però sense perdre l’essència”

Quina importància té la creació des de la visió tradicional?

Quan vaig decidir muntar la companyia vaig pensar a recollir peces de la dansa tradicional per crear una dansa contemporània. He volgut treure tota la part de la tradició però sense perdre l’essència i portar la dansa a un món més contemporani i actual. Sempre t’has de renovar. Per a mi és molt important la font i la saviesa que tenim dins del món tradicional a Galícia.

Com és l’evolució del ball tradicional a l’actual?

Moltes vegades pot aparèixer un pas tradicional però el més important per a mi és d’on ve i on et porta aquest moviment. Quan balles qualsevol dansa tradicional, el ball té una sèrie de moviments que flueixen per tot el teu cos i pots estirar-los per construir i portar-los a un altre lloc.

Per què vau crear l’espectacle ‘Berro’?

És la celebració dels vint anys de la companyia. Quan va fer 10 anys vaig decidir obrir més la visió i comptar amb coreògrafs externs per ensenyar-los la nostra tradició i treballar amb ells de la mà per crear espectacles. Quan portes tants anys dintre del món tradicional hi ha moltes coses que no veus però si ve algú de fora sí que es fixa en els detalls. D’aquesta manera es genera una visió diferent per poder crear.

I de què parla aquest espectacle?

Parla d’una societat en la qual ens estem oblidant del que som, ja que l’actualitat va d’internet i mòbils. Estem oblidant-nos de gaudir del que passa al nostre voltant. Estem tota l’obra intentant recordar d’on venim i qui som, fins que al final apareix la nostra tradició.

Què explicarà a la xerrada?

Parlaré sobre la meva experiència des que vaig començar a crear des de l’essència i la tradició. És molt important poder-ho explicar des d’aquí i treballar des d’aquí per crear llenguatges nous i contemporanis.

Quant temps fa que es dedica al ball?

Els meus inicis van ser amb 11 anys, és a dir, porto ballant tota la vida pràcticament. Als 16 anys vaig passar a ser professional perquè em van agafar per treballar a una companyia de la Corunya.

Per quin motiu va començar a ballar des de tan petit?

Em passava els dies ballant, era una cosa que em sortia natural, simplement perquè m’agradava.

Què és el més difícil de la dansa actualment?

Que et portin a ballar a diferents llocs. Avui dia és molt difícil i sobretot per a les companyies que comencen.