“El túnel del terror és divertit i en grup encara més”

Com és l’experiència d’organitzar un túnel del terror?

Amb un company vam decidir agafar aquest projecte com a organitzadors del túnel. És més difícil del que ens esperàvem, perquè no només és el fet d’organitzar-ho mitjançant una idea sinó que darrere d’aquesta organització també afegim voluntaris, l’esquema de les sales, la ubicació on farem el túnel i tot el material que necessitem. Tot i així, ens ha sortit una molt bona proposta per aquesta edició 2024.

Com serà el d’aquest any?

La temàtica es basa principalment en la ciència.

Com feu la preparació prèvia des del Punt 400 de la Massana?

Un cop hem organitzat la proposta, comencem a organitzar les sales amb les monitores del Punt 400 i llavors iniciem el dictat de voluntaris, que solen ser nens de la parròquia de més de 15 anys.

Amb quant temps d’antelació comenceu?

Dues o tres setmanes abans, depèn. Fem tota la part de manualitats i el tema de les disfresses per dies abans del túnel tenir-ho tot preparat i que només sigui muntar-ho i retocar quatre coses.

I cada any es fa nou material o recicleu?

Reciclem molt material i manualitats i disfresses d’anys anteriors. Hi ha algunes coses que sí que s’han de fer noves cada any perquè cada túnel és una temàtica diferent, però majoritàriament s’intenta recuperar tot.

Hi ha hagut una bona organització amb el seu company?

Sí, amb el Dani ens coneixem des de fa molts anys i hem treballat molt bé junts.

Per què recomana assistir al túnel?

És una experiència divertida i si es fa en grup encara més. Només es fa una vegada a l’any i pel preu que té, que són 5 euros i amb el carnet jove 3, trobo que està molt bé. A partir dels 12 anys pots comprar l’entrada.

Com és treballar a l’Esplai, li està agradant?

Porto des de principis de curs i de moment estic molt content. Durant la jornada de treball estic amb nens de tres a sis anys i és una feina molt divertida, m’ho passo molt bé. És molt gratificant veure com els nens evolucionen.

Li agradaria fer alguna carrera universitària?

Sí, quan acabi el batxillerat vull fer la carrera de magisteri, ja que m’agradaria treballar com a professor d’educació física durant un temps. Després m’agradaria acabar-me dedicant a ser bomber, que és el meu objectiu final.