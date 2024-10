De què va el llibre?

Tracta de les relacions de les persones dins de les organitzacions en un sentit ampli. Em centro en el lideratge i intento transmetre el tema del lideratge humanista. És un llibre que no és de receptes sinó més aviat de miralls. Explico històries i situacions on cadascú veu un reflex i a partir d’aquí reflexiona.

En què consisteix el lideratge humanista?

El tema del lideratge humanista és posar a les persones al centre en tota la cadena de valor d’una organització i d’allò que produeix, ja sigui un producte o un servei, al davant de la tecnologia. Ara som en l’època de les comunicacions, de la robòtica i la intel·ligència artificial i ens estem convertint en esclaus de la tecnologia i aquesta serveix per ajudar les persones i ha de continuar sent així.

Per què va decidir escriure sobre aquest tema?

Perquè he vist que molta gent amb qui parlava se sentia identificada amb aquesta temàtica i passava per situacions molt similars. Avui dia hi ha un patró que és que vivim en una època de complexitat i d’incertesa, de dilemes i paradoxes. La tecnologia ha de ser una eina que ens ha d’ajudar a viure millor i de moment no ho està aconseguint perquè ens converteix en esclaus. Per exemple, hi ha gent que va al banc i té problemes per fer una gestió bàsica, sobretot la gent gran perquè no s’ha pensat en ells.

Què pretén amb ell?

Que la gent es faci preguntes i trobi les seves pròpies respostes perquè les receptes són útils però no serveixen per a tothom i en totes les situacions. Per tant, les preguntes són més importants.

Per què va decidir escriure’l?

Bàsicament per posar ordre a una sèrie d’anotacions, pensaments i idees que tenia. Vaig començar fent uns escrits amb format d’article i abans de publicar-los els vaig donar a llegir a amics que s’hi dediquen i em van dir que fes un llibre. Els vaig fer cas.

Li ha portat moltes hores d’investigació?

No, perquè moltes de les coses que explico formen part de la meva experiència, del que deia als meus equips i als consells d’administració i als directius amb qui treballava.

Quina ha sigut la seva trajectòria professional?

He estat treballant a la indústria farmacèutica més de 25 anys, en àmbits molt tècnics, sobretot com a consultor de recerca i desenvolupament, amb vincles també a la universitat i amb responsabilitats en l’inevitable disseny, organització i gestió d’equips per tirar endavant projectes, activitat que he compaginat amb la farmàcia.