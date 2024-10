“La comunicació i l’acceptació poden marcar la diferència”

Què tractarà a la xerrada?

De la visió 360 graus del TDAH, perquè aquest no només afecta en una àrea de la vida sinó que afecta la totalitat.

Què és important tenir en compte per entendre el TDAH?

El primer pas per entendre el TDAH és l’acceptació i això ja és un procés, i part de la meva feina és acompanyar les persones perquè realment acceptin i entenguin el TDAH.

Vostè conviu amb el trastorn?

Sí, me’l van diagnosticar quan tenia 13 anys. Era un nen molt entremaliat però alhora molt empàtic i molt bon nen. Principalment quan m’ho van diagnosticar va ser una font de desconeixement i potser de primeres no ho vam acceptar, però em sento molt afortunat de la família que m’ha tocat perquè sempre m’ha recolzat i m’ha dit que tenia un gran potencial.

I com és compartir llar amb una persona que ho pateix?

Depèn de si hi ha una acceptació o no i després la flexibilitat de les persones que acompanyen. Jo em sento molt afortunat de l’entorn en el qual m’ha tocat viure. S’ha de facilitar més el procés que el resultat; aquest punt és molt important per no sentir-se frustrat.

Què està treballant actualment amb el TDAH?

L’ordre dels objectes físics. Una de les estratègies que estic utilitzant és reduir els objectes i prioritzar el que necessito.

Està estigmatitzat?

Sí, i sovint hi ha desinformació que pot influir negativament en la vida de les persones que el tenen. És essencial treballar per educar una societat desmitificant mites i fomentant la comprensió. Tots tenim un paper en aquest procés i la comunicació oberta i l’acceptació poden marcar la diferència.

Què és el que més li agrada de la seva feina?

És el fet de tocar un ventall molt ampli de temàtiques que em permet seguir adquirint coneixements de diferents disciplines, i això em permet tenir un creixement personal molt potent.

Els acompanyaments que fa són per a qualsevol edat?

Sí, perquè s’analitzen necessitats específiques de cada etapa vital amb acompanyaments especialitzats. Hi ha molts patrons i comportaments que es repeteixen en les persones com pot ser la concentració, la regulació emocional o la impulsivitat.

Hi ha alguna cosa que vulgui destacar?

El TDAH és part de la persona, però la persona és molt més que el TDAH. Les persones que en tenim diem que en tenim, però que no ho som.