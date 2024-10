“Hem de canviar la nostra forma de consumir roba”

Per què fa anys que participa en el Vide Dressing?

Vaig començar a participar-hi l’octubre del 2017, ja que l’edició anterior hi havia anat de clienta a veure roba. Com que funcionava, em va semblar molt bona idea el fet de poder posar una parada com a particular. L’opció de donar una segona vida a roba que ja no et poses em va semblar una bona iniciativa.

Què s’hi pot trobar?

Peces de roba, sabates i complements ben cuidats i en bon estat de segona mà, que per algun motiu t’has deixat de posar o bé perquè ja no encaixa amb el teu estil. S’hi poden trobar peces molt aprofitables. D’altra banda, reutilitzar la roba és fantàstic, ja que el sector de la indústria tèxtil és un dels que més contaminen.

A quin públic va adreçat?

No hi ha un públic específic, penso que tothom s’hi pot sentir representat. Això sí, cada paradista té les seves peces amb les talles que fa personalment, llavors has d’intentar buscar què és el que més t’afavoreix. És veritat que la moda masculina costa una mica més i sí que falta implementar en més mesura aquest sector.

Com han sigut les seves experiències altres anys?

Gaudeixo molt amb l’assistència a les jornades i amb el temps que inverteixo muntant la parada. És un cap de setmana diferent. També m’agrada crear relació social amb la gent que hi assisteix i assessorar-los amb tot el que em demanen. Em quedo satisfeta després de vendre algunes peces de roba, no per guanyar diners sinó pel fet de reutilitzar el que ja no em poso.

Considera que la roba de segona mà està de moda?

Jo crec que sí. A vegades es fa una inversió en peces que valen molt la pena i que es troben en bon estat i són assequibles. Si t’encaixa, doncs perfecte, això que t’emportes. La moda és molt cíclica, però sempre torna d’alguna manera l’estil o l’estampat que es portava abans.

Què li aporta formar part d’aquesta trobada?

El que m’agrada és implementar la dinàmica d’aportar el meu granet de sorra, ja que penso que aquesta tendència de reutilització fa que la moda sigui més conscient i més sostenible. Actualment, trobo que s’està generalitzant aquest pensament. No es pot sostenir gaire més el nostre funcionament d’ara, hem de canviar la forma de consumir.

Els preus són bons?

En general, són bastant assequibles. Cada paradista decideix quins preus posa, però tothom ho fa en funció de la marca de la peça i l’ús que se li ha donat.