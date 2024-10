“Cal dirigir-se cap a ciutats amb comunitats més compactes”

Quina és la feina principal del MIT City Science Lab?

El principal objectiu és treballar amb les ciutats d’arreu del món per ajudar-les a desenvolupar les seves comunitats, ampliar les possibilitats de les actuacions socials i econòmiques i augmentar la qualitat de vida dels seus ciutadans.

Com hauria de ser la ciutat del futur?

La ciutat del futur hauria de tenir el millor del passat i el millor del futur. Fa cent anys, les ciutats tenien barris compactes on la gent vivia, treballava, comprava. Eren barris amb una gran identitat, amb producció i serveis locals. Amb un vincle social molt fort. Pel que fa al futur, cal aprofitar les oportunitats que ens ofereixen els nous sistemes tecnològics. Per exemple, les oportunitats que s’obren en el camp de la mobilitat.

La manera en què està pensada i conformada una ciutat té un impacte en la nostra salut. Ho comparteix?

Absolutament. Hem de dirigir-nos cap a ciutats que permetin que la gent camini més, que tinguin menys pol·lució i menys soroll i que s’hi puguin intercanviar idees. Ciutats, també, amb comunitats més compactes.

Vostè promou la ciutat dels 15 minuts. En què consisteix aquest concepte?

Sí. Defenso aquest model perquè m’agrada la idea d’una comunitat local. Cal entendre el concepte de la ciutat dels 15 minuts com la possibilitat de tenir a l’abast tot allò que necessites en la teva vida diària en un perímetre relativament curt, proper. Aquí, a Andorra, per exemple, la distància no és un gran problema.

Confia que els governs assumeixin propostes com les que suggereixen des del MIT City Science Lab?

No. Primer, però, cal dir que les coses avancen d’una manera diferent en funció de quina part del món observem. La situació no és la mateixa a la Xina que als Estats Units, el nord d’Europa o Sud-amèrica. Els governs marquen les regles i tracten amb molta cura els inversors privats.

Em podria posar un exemple de ciutat o país que s’acosti al model de ciutat del futur?

No puc donar un exemple perfecte perquè cada ciutat té les seves particularitats, però si ens fixem en el nord d’Europa, veurem com algunes ciutats treballen per agilitzar la mobilitat o reduir l’impacte sobre el medi. Ciutats com Amsterdam o Copenhaguen fan molt bona feina. O Hong Kong i Singapur, que fan esforços per disminuir la densitat de població o corregir la qualitat de l’aire. El cas d’Andorra també és un exemple: he vist un gran progrés.