“La mala fama de l’energia nuclear és immerescuda”

La transició energètica és tan idíl·lica com ens la pinten?

No, perquè, a grans trets, s’està confonent l’objectiu amb el mitjà. S’afavoreixen molt, per exemple, les energies eòlica i solar, que tot i que són necessàries, també tenen contrapartides ecològiques. L’objectiu ha de ser tenir energies netes, i no només afavorir unes fonts determinades.

Quines alternatives hi ha?

Sense anar més lluny, l’energia nuclear, que té un impacte ecològic molt menor que les dues esmentades. Per exemple, si es volgués cobrir tota la capacitat elèctrica d’un país com Espanya amb aerogeneradors, caldria eliminar l’11% dels seus boscos. Per obtenir el mateix amb energia nuclear, només en necessitaríem un 0,0003%.

Però no negarà que l’energia nuclear té molta mala fama.

Una mala fama immerescuda, perquè és una de les més netes: amb un quilo d’urani es poden satisfer les necessitats energètiques d’una persona durant 70 anys. Després, els residus s’emmagatzemen de manera segura i la radioactivitat disminueix amb el temps. En canvi, els materials utilitzats per fabricar aerogeneradors i panells solars, com els metalls pesants, contaminen durant milions d’anys.

Països com Alemanya va apostar per tancar les centrals nuclears. Què en pensa?

Va ser un error, i la prova és que tot i el tancament, les emissions de CO2 no han disminuït al país. Amb les renovables no n’hi ha prou, i els alemanys han de seguir cremant carbó en centrals tèrmiques. Si haguessin mantingut les nuclears, podrien haver reduït les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Aquest és l’objectiu principal avui dia?

Absolutament, perquè ens trobem enmig d’una emergència climàtica, i la principal prioritat és reduir la dependència dels combustibles fòssils.

La biomassa és una opció?

Sí, i és totalment necessària. Tot i així, hi ha governs que volen prohibir-la o restringir-la.

Per què?

Per suposats motius ecològics, com la tala de boscos. Però si no aprofitem aquesta biomassa, l’excedent de combustible vegetal al bosc pot causar megaincendis forestals.

El cotxe elèctric també s’ha presentat com la gran alternativa als combustibles fòssils.

Ho és, però cal tenir present que per desplegar aquesta tecnologia cal recórrer a minerals per fabricar bateries. I aquests minerals, a més que sovint s’extreuen en condicions de treball deplorables, es concentren en molt pocs països. Estem preparats per passar a dependre d’un mercat tan limitat?