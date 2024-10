“Vull demostrar que hi ha cossos que es tenen de forma natural”

Com s’endinsa en el món de l’entrenament personal?

Amb 20 anys vaig tenir un problema de salut i el metge que em va intervenir em va dir: “Manel, has de fer esport”. Se’m va quedar gravat. Des de llavors, vaig començar-ne a fer i és la meva passió. Actualment entreno entre 40 i 60 persones de manera virtual i tres de forma presencial.

I el culturisme?

Sempre he entrenat de forma autònoma, mai vaig tenir ganes de competir perquè no m’identificava amb el món de la competició del culturisme. La gent pren química i anabolitzants, i jo estic molt en contra d’això. Jo faig esport per salut, perquè fer esport millora la qualitat de vida. No donem importància a la salut fins que no la tenim.

Quan comença a competir?

Fa només dues setmanes. Temps enrere va aparèixer una federació, que és la WNBF, de culturisme natural, on et fan analítiques, proves d’orina i passes un polígraf per evitar el dopatge. Em vaig decidir per provar la competició natural, que està agafant molta força, per demostrar també que es poden arribar a tenir uns certs cossos de manera natural. Al gimnàs es veuen envergadures preocupants.

Com li va anar?

Bé, vaig anar al campionat internacional de França i vaig quedar segon en el meu debut. Això m’ha donat la classificació per al campionat del món, que és als Estats Units, el 23 de novembre a Boston.

Com funcionen els tornejos?

Van per categories. Jo estic a la categoria de màster, que és de més de 40 anys, i els jutges et valoren segons el teu percentatge de greix, massa muscular, etcètera.

A part de l’entrenament, es dedica a alguna cosa més?

Sí, també tinc la meva empresa d’esdeveniments tant musicals com de conferències. Abans, vaig treballar 15 anys com a secretari de cultura del comú d’Escaldes fent d’enllaç amb artistes que van venir com David Bisbal, Manolo García o Dani Martín. Des que vaig sortir del comú trobava una mica a faltar la cultura i l’art, així que l’any passat vaig organitzar l’Andorra Remember Fest de música electrònica, que va ser un èxit. El 2 de novembre celebrem amb una festa el primer aniversari.

De les conferències què em podria dir?

El creixement personal és un tema que m’ha calat, estic en formació continuada llegint llibres o acudint a conferències. De fet, el 16 de novembre organitzo la conferència del Dr. Mario Alonso Puig, que és una eminència en el tema i està de gira per Amèrica.