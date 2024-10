“Els humans tenim tendència a una desmesura sense límits”

Qui ha escrit el llibre?

L’han escrit 300 activistes intel·lectuals de tot el món. És un manifest que intenta donar resposta a la limitació de les diferents ideologies i oferir una alternativa al que ells en diuen l’art de conviure i d’enfrontar-nos sense matar-nos.

Què més tracten?

El que busca és què ha aportat el liberalisme, el socialisme, el comunisme, l’ecologisme i de cadascun extreu uns principis amb els quals s’hauria de poder construir un model socioeconòmic que permetés superar la perspectiva limitada amb què cadascú ha enfocat els conflictes en el món.

Volen fer arribar algun missatge?

S’intenta que la gent entengui que el món neoliberal que ens han anat muntant porta la màxima d’hibris.

Hibris?

Els humans a títol individual i col·lectiu tenim tendència a una desmesura i una acumulació de riquesa sense límits.

Com hem arribat a aquest punt?

Es va construir una societat d’homes lliures propietaris, on evidentment els esclaus i les dones no comptaven per a res. Davant d’això, el comunisme i el socialisme van dir “això no pot ser, si ho deixem tot en mans d’aquests propietaris, amb la revolució industrial tindran la capacitat de produir i acumular moltíssim més que el que dona la terra”. Si l’estat en comptes d’estar al servei de la burgesia la posem al servei dels proletaris, haurem resolt el problema.

Quina és la seva opinió personal sobre com està el món actualment?

Davant d’aquesta situació de desmesura, uns estan preocupats pels drets de les dones, uns altres pel canvi climàtic i d’altres pels drets laborals. Però hem de construir unes raons col·lectives que apleguin tots aquests moviments per fer front a aquests grans reptes que són com reorientem aquest model desbocat i en mans de gent que no tenen més perspectiva que els seus beneficis.

Com ha sigut la seva trajectòria?

He tingut la sort i l’oportunitat d’estar en associacions dedicades a buscar alternatives econòmiques i polítiques, també en el procés d’independència català i ara mateix dono suport a un moviment que ha sorgit de Palestina per protegir la població.

Pròxims objectius?

Organitzarem gent que vulgui marxar a passar 15 dies o un mes a Palestina per ajudar que els pagesos puguin collir les olives, perquè els soldats els ho impedeixen.