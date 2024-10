“A Andorra existeixen almenys 2.000 espècies de bolets”

Publicat per Zaida Borrell Verificat per Creat: Actualitzat:

Hi ha un interès creixent en el món boletaire?

Es manté bastant constant, Andorra és un país micològic i estem rodejats de països micològics com són Espanya i França. La situació s’està estabilitzant bastant però també depèn de com va l’any, l’interès es manté al voltant d’un 30% de la població.

Què aprendran els assistents a la sortida de la Pitavola?

El que m’interessa sobretot és que aprenguin què és un fong, un bolet i també els ensenyarem com identificar-los i enfrontar-se a la gran biodiversitat de fongs que existeixen. I sobretot ensenyar fongs que puguin tenir un interès gastronòmic i ecològic per les relacions que estableixen amb els éssers vius. També aprendran com collir-los i un inici de com diferenciar-los.

Quants tipus de bolets podem trobar al Comapedrosa?

Només a Andorra podrien existir almenys 2.000 espècies de bolets. Tot depèn una mica de la vegetació. La zona on anem predomina el pi roig i l’avet llavors trobarem fongs associats a aquest tipus d’arbres com el rovelló d’avet, els ceps, el rossinyol i el rovelló de cabra, que és tòxic. I després hi ha fongs que no tenen cap interès culinari i que poden ser tòxics.

Quins són els més fàcils de trobar?

A la zona d’Arinsal, l’amanita muscaria, tot i que és tòxic, però després hi ha el rovelló d’avet; el cep, que pot ser de diverses espècies; pebrassos; els del grup dels poagres, que moltes vegades són molt picants i això els fa indigestos; el rovelló de cabra; diversos tipus de bolets de bou, i la pota de perdiu.

Quants tenen propietats culinàries?

Sobre gustos no hi ha res escrit però diria el rovelló, el rossinyol i la greixa. Aquests són bolets que surten a la tardor però després també hi ha tots els bolets de primavera, com les murgues famoses.

Com anem aquesta tardor de bolets?

Aquesta tardor ha començat molt bé, ja que està plovent bastant. Els fongs entren en l’estat de dormició i amb les primeres pluges això s’estimula. Però de cop van baixar molt les temperatures i van venir ventades que van assecar el terreny. Serà una temporada bona però no tant com podíem esperar.

Alguns consells per a qui vol sortir a recollir bolets?

És important no agafar bolets que estiguin al costat de la carretera i no menjar-se els bolets podrits. No s’han d’agafar els que no es coneixen i si vols iniciar-te i començar a identificar els bolets, has d’agafar-los sencers, i no tallar-los a trossos.