“Exposo les obres d’artistes emergents del país”

Verificat per

Verificat per

Publicat per

Per què va començar al món de l’art?

Des dels 10 anys i fins als 18 vaig estudiar en una escola de belles arts i després vaig continuar a la universitat per acabar sent professora de plàstica en diverses escoles. Sempre m’ha agradat pintar, em ve de petita.

I com és treballar del que li agrada?

Estic molt contenta, perquè faig una cosa que m’inspira i és el que sempre havia volgut fer. A més, així poso un granet de sorra a la cultura del país.

Com ha sigut la seva trajectòria al llarg d’aquests anys?

He treballat en diversos sectors i també tinc el diploma de Govern de guia oficial del país. He treballat principalment al sector del comerç i l’hostaleria, i ara ja fa dos mesos que he obert el meu negoci i estic molt contenta i motivada.

Com és el procés d’emprendre?

Cada dia aprenc coses noves i dels errors que cometo, també n’aprenc. És un procés lent i llarg, però qualsevol negoci necessita mínim dos anys per ser estable.

Què fa a la galeria?

Potencio artistes emergents d’Andorra, artistes joves que tenen talent. Hi exposo les seves obres per donar-los a conèixer. Ara, per exemple, estic mostrant obres de l’Arnau Sánchez, que s’ha fet conegut al país amb la meva ajuda. Té molt talent. Ha tingut molt èxit i ara li truquen d’un munt de llocs. Cada mes exposo artistes diferents.

Què és el que més li agrada d’ensenyar?

Ensenyo a nens a partir dels 10 anys, i també tinc adolescents i adults. Principalment, la tècnica del dibuix i l’aquarel·la, encara que sigui la més difícil.

Per què?

Perquè la primera capa ja ha de ser perfecta, no es pot corregir. És una tècnica perfeccionista, ja que a l’oli i a l’acrílic si t’equivoques ho pots tapar amb una altra capa, però amb l’aquarel·la no és possible.

Quin és el procés d’ensenyament?

Els tres primers mesos fan dibuix i, després, passen a la tècnica seca. Passat Cap d’Any, comencem amb els colors i també toquem la teoria del color. Tot seguit, fem acrílic i aquarel·la. I, per últim, ens endinsem en la tècnica de l’oli. Quan acaba l’any escolar, fan una temàtica lliure i cada alumne ha de triar la tècnica que més li ha agradat.

Pròxims objectius?

Viatjar a Catalunya per conèixer les galeries personalment i també anar a Mònaco, on tinc alguns contactes, per presentar les obres dels artistes emergents del país. Vull seguir creixent en aquest món de l’art.