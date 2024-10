Verificat per

Per què va decidir entrar en el món del cant?

Vaig començar a tocar la bateria quan estava a l’ESO i a partir de llavors vaig començar a desenvolupar una mica de passió per la música. A la mateixa escola on feia bateria vaig decidir apuntar-me a classes de cant. Tenia 13 o 14 anys.

Va tenir alguna influència?

La meva cosina toca el piano. Sempre he viscut en un ambient musical, el meu besavi era trompetista i a la meva mare li agrada molt escoltar música. Aquests aspectes m’han influït per fer el pas cap a la música.

Com és el seu estil?

Diria que més tirant a pop, però també experimento amb altres estils i instruments, com per exemple R&B, no hip-hop tan rapejat, però sí amb un ritme més canyero.

En què es basa quan compon les cançons?

A qualsevol lloc on vaig porto una llibreta, en què anoto coses que penso i també alguna cosa que m’hagi passat. Quan escric, solc basar-me en experiències o vivències o en coses que m’han passat, siguin bones o dolentes.

Quin és el procés creatiu darrere de la música?

Normalment, començo component alguna melodia, i després faig els acords amb el piano. A vegades, també començo pels ritmes, ja que al tocar la bateria sempre m’és més fàcil. I a partir d’un sentiment o una idea començo a fer la lletra.

El seu somni seria viure de la música?

Posats a demanar, sí, m’agradaria fer-me un nom i poder aconseguir certes fites. Ara per ara, tampoc ho veig gaire viable, però sí que penso que el país està donant molta més visibilitat a artistes. Això està molt bé, perquè ofereix més oportunitats a la gent que es vulgui endinsar en aquest món.

Amb quin cantant li agradaria compartir escenari?

D’aquí d’Andorra hi ha l’Enia Pereira, que just acaba de signar amb una discogràfica i s’està fent un nom. Treballa amb el tema de la música i ho fa molt bé. M’agradaria col·laborar amb ella i, de fet, ja ho hem parlat. I la Lana Del Rey com a exemple d’algú conegut.

Següent objectiu?

Estic treballant en diversos projectes i més endavant m’agradaria treure un altre EP o bé un àlbum. De moment, només he tret un EP i està penjat a Spotify. Mentrestant, m’agradaria conèixer més gent i connectar amb productors i altres càrrecs, sempre va bé tenir una segona opinió.

Quin consell li donaria a un jove talent?

Que es llenci i no hi pensi.