“És important transmetre al Govern la visió de la població”

Per què i quan es forma Visura Ciutadana?

Fa cosa d’un any, Demòcrates va posar en marxa un projecte per crear un organisme de ciutadans que pogués portar al Govern una visió més propera dels temes d’actualitat. La visió de la gent del carrer. La idea era fer un pont entre els ciutadans i el Govern.

S’hi va implicar des de l’inici?

Hi participo des del començament, sí. M’hi vaig apuntar en el moment en què va sortir l’edicte per triar els membres de la plataforma. És important poder transmetre al Govern el punt de vista de la població.

Com s’organitzen?

Som deu membres i treballem per grups. Ens vam repartir les àrees en funció dels temes de domini o d’interès. Fem reunions una vegada al mes.

Quins temes treballa vostè?

Jo em dedico a qüestions d’habitatge i de medi ambient.

Quines són les preocupacions principals que us trasllada la ciutadania?

Amb diferència, l’habitatge. Cada dia és més complicat trobar un pis i poder pagar-lo.

Hi ha algun altre tema que destaqui més enllà de l’habitatge?

Hem vist que la gent no té tota la informació necessària per posicionar-se davant de l’acord d’associació. La comunicació que fa Govern no arriba a la població.

Malgrat que Visura Ciutadana neix com una proposta del Govern, us podeu considerar una plataforma independent?

Sí. De fet, el Govern fa de pont quan demanem una trobada amb un ministre o secretari d’Estat. És més fàcil que les reunions les gestionin ells. Quant a organització, comissions o gent amb qui podem contactar, tenim total llibertat d’actuació. No tenim cap impediment. El Govern no està vigilant.

Com es relacionen amb la ciutadania?

La interacció amb la gent és un tema complicat. Som gent del carrer. No tenim mitjans de comunicació propis. És molt important que un diari o una ràdio ens escolti i puguem explicar què fem. El contacte més ràpid amb Visura Ciutadana és a través del nostre correu.

Quan parlen amb el Govern, més enllà de traslladar les preocupacions socials, també proposen, oi?

Sí. Per exemple, quan vam parlar sobre habitatge, vam presentar un informe amb un grapat de mesures. Una d’elles era que les construccions noves tinguin un percentatge mínim de pisos socials. És una proposta que el Govern no va jutjar massa interessant.