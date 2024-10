“Em plantejo si l’obra de Nostradamus és un plagi”

De què tracta el llibre ‘Nostradamus, los caminos secretos’?

És una nova visió de Nostradamus. Em plantejo si realment aquest home va ser el creador absolut de les profecies o si va ser un plagiador. Plantejo com ell va entrant en contacte amb biblioteques secretes i com va perseguint tots els llocs on pot trobar coneixements avançats fins a arribar a la creació de les seves famoses centúries.

Per què va decidir escriure’l?

Fa molt temps que em vaig començar a interessar pels temes d’Occitània. Llavors vaig perseguir experiències i contactes que han sigut també d’alguna forma l’origen que em plantegés escriure aquest llibre sobre Nostradamus. Era un home molt avançat en el món de la creació de les profecies.

Què li va cridar l’atenció en la seva investigació?

Es van trobar uns escrits en uns papirs que no sabien què eren i es van enviar a Tolosa perquè desxifressin què era aquell material.

Quin missatge vol fer arribar?

L’obra de Nostradamus és un plagi que es destapa o és una obra que ell va crear. Aquesta és la pregunta que m’agradaria que es fessin els lectors en començar a llegir el llibre.

Per quin motiu va iniciar-se en l’escriptura?

Sempre he escrit i he tingut una vida creativa molt intensa, sent un fotògraf molt reconegut. Les situacions de la vida han anat canviant i va arribar un moment en què vaig abandonar la càmera per agafar la ploma. La meva dona és poeta i ens dediquem a escriure durant el dia.

Què li aporta?

La sensació de deixar explicat un fet i mostrar una llum, petita o gran, és indiferent.

Hi ha dificultats per publicar un llibre?

Publicar no és gens fàcil i d’això me n’he adonat amb els anys. En els meus tres primers llibres vaig tenir molta sort amb els editors i, de fet, el del primer i segon llibre és el mateix, després ja vaig haver de fer un canvi.

Quin és el seu següent objectiu?

Pròximament, publicaré un altre llibre, titulat El viaje a la corte de Lucifer. Aquesta és una novel·la pseudobiogràfica en la qual explico com em vaig iniciar en el món del catarisme i els misteris d’Occitània. I tinc un altre llibre començat sobre investigació però encara l’he d’acabar.

Quin consell donaria a algú que dubta d’escriure un llibre?

Que escrigui i no s’ho pensi perquè creu que el seu llibre no té valor. Si canvia en positiu la seva vida és important fer-ho.