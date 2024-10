“No hi ha un criteri clar d’on pot ajudar la IA”

Com està transformant els sectors empresarials la intel·ligència artificial?

Estem entenent on ens pot ajudar més enllà dels casos típics de traducció de documents i sumarització. Estem intentant entendre quins processos d’operacions podrem millorar, no és nou, fa dècades que estem en això i segurament haurem de fer la diferència entre IA i IA generativa.

Funciona la IA?

Ara hi ha molt hype amb els elelems, models de llenguatge massiu tipus ChatGPT que ens permeten fer servir models que no hem creat. Segons la Harvard Business Review, el 80% dels projectes de IA fracassen abans del primer any.

Per què?

La gent vol utilitzar la intel·ligència artificial sense saber exactament què és el que vol fer o com creu que pot ajudar la seva empresa.

Fins a quin punt hem d’implementar la IA al nostre dia a dia?

Depèn de la persona, però tots fem servir xarxes socials al llarg del dia. Si la gent creu que alguna de les tasques que fa es poden millorar amb la IA, doncs endavant, però no és una cosa obligatòria.

Creu que les empreses s’estan quedant enrere?

No, però sí que crec que no hi ha un criteri gaire clar d’on la intel·ligència artificial pot ajudar realment, una cosa és fer-la servir per a un mateix i una altra integrar-la en un procés corporatiu. En aquest ens hem d’alinear amb les diferents persones de l’empresa i estar tots d’acord.

Quins són els beneficis d’utilitzar la IA?

Ens permet predir comportaments de clients, competidors. També ens permet anticipar-nos, optimitzar preus, processos, costos. Sempre que un model matemàtic coincideixi amb una necessitat de negoci i hi hagi una tecnologia per fer-ho possible hi ha una oportunitat.

Com ajuda en la vida de les persones?

Ens ajuda a accelerar tasques que són repetitives de no alt valor afegit. Per exemple, si ens passen un text que hem de traduir o tenim un document molt extens del qual volem fer un resum.

Fins a on li agradaria arribar?

Actualment, combino l’activitat professional amb la docència i és una mica el que volia. De cara al futur m’agradaria tenir més visibilitat i responsabilitat amb tot el que és la part digital i progressar professionalment en aquest sentit. Tot i així, estan passant tantes coses que no ens avorrim i els següents anys acabarà de sedimentar-se.