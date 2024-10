Verificat per

Què volen donar a conèixer al país?

Donar-nos a conèixer com a companyia i portar la nostra feina a Andorra. Tenim moltes ganes de presentar una altra línia artística de Marea Danza, que són espectacles de carrer de folklore i dansa contemporània que encaixen molt bé amb l’esperit del festival Contradans.

Què faran al llarg de l’actuació?

L’espectacle de carrer és gairebé com un ritual, és molt especial perquè el públic té l’oportunitat de viure-ho de molt a prop i les ballarines ballen de forma molt connectada i entrellaçada. Està molt present l’esperit de grup, unió i contacte, i hi ha uns conceptes que estan presents al llarg de l’obra com són l’aigua, el fang i la celebració.

Volen fer arribar algun missatge?

Partim d’una tradició valenciana que és la terrisseria, i a partir d’aquest imaginari hem creat escenes evocadores que remeten a la creació i a una màgia com si estiguéssim modelant una peça de fang.

Quant temps han assajat la coreografia?

Vam començar a assajar-la durant la pandèmia i vam estar un parell de mesos treballant fins que vam haver de parar per la covid. Després la vam reprendre i en total va ser mig any de producció.

Quan va néixer la companyia?

La vam fundar cinc companyes fa 10 anys amb l’interès de tenir un projecte propi i de crear espectacles que responguessin als nostres interessos, imaginaris i referències artístiques.

Què li aporta la dansa?

És la meva forma de vida, em dedico a ella com a ballarina i també com a professora. Gaudeixo moltíssim tant a la companyia com a les classes i és una forma d’expressió, d’alliberació i de comunicació.

I com és viure del que li agrada?

És un regal, però tampoc ho vull romantitzar excessivament perquè també és dur i les companyies tenim molta feina i patim molt per tirar els projectes endavant. A més, són molt costosos. Però tinc la sort de treballar amb un equip meravellós amb el qual ens donem moltíssim suport.

Fins a on li agradaria arribar?

M’agradaria seguir amb la companyia i ara tancarem un altre espectacle.

Quin?

S’anomena Donde está Alicia i és un espectacle per a públic familiar. És una reinterpretació d’Alícia al país de les Meravelles, amb una actuació portada a l’actualitat. Un món distòpic, però que beu dels nostres temps.