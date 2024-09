“Amb la Societat intentem portar coneixement actual i veraç”

Verificat per

Ara està jubilada, però com ha sigut la seva trajectòria professional?

Vaig venir a Andorra a treballar després d’acabar els estudis a Barcelona. Aleshores, vaig estar cinc anys en un laboratori d’anàlisis clíniques a Escaldes, i posteriorment a la farmàcia de Canillo, on vaig fer de tot. Curava els paletes que es feien mal, posava les injeccions, treia sang per a les anàlisis, etc.

I com va esdevenir membre de la Societat Andorrana de Ciències?

Un amic em va dir que hi havia aquesta associació, que jo desconeixia, i vaig anar a la seu social. No vaig trobar ningú, i quan marxava va aparèixer l’Antoni Pol, que en aquell moment era el tresorer, i em va dir que podia assistir a l’assemblea. Vaig anar-hi i vaig sortir-ne com a tresorera, perquè ell va passar a ser el secretari.

Què es fa a la Societat?

Aquesta associació voluntària i de tipus cultural i científic el que fa és difondre el coneixement de qualsevol àmbit. El nostre objectiu és portar coneixement actual i veraç i divulgar el que es produeix al país, com poden ser tesis doctorals projectes de recerca.

I feu trobades?

Sí, fem les Trobades Culturals Pirinenques. Ara, per exemple, estem preparant les d’Olot, que són el pròxim dia 19 d’octubre. També tenim vint-i-set ponències presencials, de les quals n’hi ha unes quantes que són d’investigadors d’Andorra i també d’altra gent de tot el Pirineu. Totes aquestes trobades es publiquen més tard en un llibre.

Què es farà a la d’Olot?

Presentarem el llibre de les trobades culturals, que ja seran les 21es. Són itinerants i anem de punta a punta del Pirineu. Després, aquest llibre també es presentarà al país.

I hi ha algun projecte més?

Sí, el 7 d’octubre hi ha una conferència que es diu Les cèl·lules mare són un tractament per a l’artrosi de genoll. I, a més, hi haurà una tesi doctoral de la doctora Ana Boada. També es farà una taula rodona anomenada Dades d’un estudi clínic fet a Andorra, en què participen el Carles Riba, enginyer i emèrit de la politècnica, el Víctor Resco, que és un professor de la Universitat de Lleida, l’Albert Moles de FEDA i l’Oriol Travesset de l’AR+I.

És factible la Societat?

Totalment. El fet de poder difondre el coneixement aquí i tenir lligam amb associacions com la nostra a fora permet que puguem donar a conèixer el que es fa a Andorra d’una manera que és lluny dels estereotips. A vegades, ens trobem persones que no coneixen bé el país encara que siguem veïns.