“Un dels meus allotjaments és l’únic Starlight del país”

Què diu la gent després d’una observació astronòmica?

Hi ha diferents opinions, però al principi a la gent li agrada molt. A mitjan agost vaig obrir un apartat perquè la gent pogués opinar a la pàgina web i les respostes són molt positives, en general.

S’ha format en astronomia?

Sí, tinc el títol de monitor Starlight i actualment estic fent un curs d’astronomia observacional a la Universitat Internacional de València.

A què es dedica?

Soc guia de muntanya i tinc una empresa d’allotjaments turístics a la muntanya. Una d’elles és l’únic allotjament Starlight que hi ha al país. Està situada a un quilòmetre del coll de la Botella. A més, tinc una empresa d’activitats que vaig crear el 2017.

Li agrada estar envoltat de natura en el dia a dia?

Sí, gairebé és el punt que més t’ha d’agradar, ja que no a tothom li agradaria. Un hàndicap que tenim a Andorra és la meteorologia, sobretot pel tema de l’astronomia, encara que també hi ha dies molt bons.

Quina és la part que més gaudeix de la seva feina?

L’entorn. I el fet de tenir la sort de fer un treball molt variat, cada dia faig coses diferents i això també m’agrada molt perquè no se’m fa monòton.

Per què va decidir muntar una empresa d’activitats?

La vaig crear fa set anys perquè sempre m’ha agradat el tracte amb la gent i la muntanya.

Com va ser el procés d’emprendre?

No era el primer cop i tot i la incertesa que pots tenir, l’inici és molt gratificant. També és important que cada empresa trobi el producte adequat per al seu client.

Quina és l’activitat que té més sortida?

La d’observació del cel fosc. També apostem a l’hivern per les sortides nocturnes amb raquetes de neu, barrejant-ho amb l’observació de cel fosc.

Els clients gaudeixen?

Sí, molt. Del 10 d’agost a començament de setembre hem aconseguit 41 opinions i tinc un 4,9 sobre 5, així que és una valoració molt positiva. La gent està contenta amb les activitats que proporcionem.

Algun projecte per al futur?

He comprat un domo transparent per poder tenir un espai tancat a l’aire lliure. Aquest permet que a l’hivern puguis tenir un telescopi a dintre perquè la gent pugui estar a gust i en un espai refugiat del fred. Durant aquest any o el vinent tinc pensat utilitzar-lo. A més, m’agradaria tenir la certificació Starlight per als altres dos allotjaments.