“El circ ens fa somiar, ens evadeix de la realitat”

Què es trobaran al teatre de les Fontetes de la Massana els que vagin a veure l’obra?

Al centre de l’escenari hi ha un circ en miniatura amb figures de Playmobil i, mitjançant unes pantalles gegants, projecto l’acció que s’hi desenvolupa. És una obra per a tots els públics. Tant petits com grans s’ho passaran molt bé.

Quina és la seva funció a l’espectacle?

Començo com a mestre de cerimònies del circ i acabo cantant i ballant com un personatge més. Mentre actuo també he de fer de tècnic.

El 2014 va estrenar ‘Crown Palace’, també a les Fontetes, en què fa ús de tècniques com ara les videoprojeccions en directe.

És un dels projectes de la meva vida, i en certa manera El circ de les joguines el reprèn i l’expandeix. Han passat deu anys des d’aleshores. En aquest temps he après unes quantes coses, la tecnologia ha evolucionat i he conegut un munt d’artistes de tots els àmbits creatius. Tota aquesta experiència acumulada ha contribuït a donar forma l’obra.

La dramatúrgia és de Juanma Casero.

M’ha ajudat a donar forma al guió. Sempre he tingut moltes ganes de treballar amb ell. Sense totes les persones com el Juanma que m’han donat un cop de mà l’obra no hauria estat possible.

D’on li ve aquesta fascinació pel món del circ?

De petit tenia un circ en miniatura amb figures de Playmobil i ja em muntava els meus espectacles. I me l’enduia a tot arreu. Quan anàvem de vacances una meitat de la maleta l’ocupava la roba i, l’altra meitat, el circ.

El format del seu espectacle és molt innovador.

Ho és només a mitges. L’artista nord-americà Alexander Calder, considerat l’inventor de les escultures mòbils, ja muntava espectacles de circ en miniatura amb figures de filferro. Jo faig el mateix, però aplicant-hi la tecnologia audiovisual més avançada. Ho vaig descobrir en una exposició al Centre Pompidou, a París, i va ser una revelació per a mi. “Jo també podria fer-ho”, vaig pensar.

Com s’ha format en aquest camp?

Vaig estudiar cinema amb especialització de muntatge i so. Després vaig formar-me en tècniques com el videomapatge i 3D.

Abans ha dit que ‘El circ de les joguines’ agradarà a petits i grans. Per què?

El circ ens fa somiar, ens evadeix de la realitat. Ens fascina perquè fa aflorar el nen que tots portem a dins.