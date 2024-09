Què tractarà a la conferència?

Parlarem del camí de la felicitat i d’errors a evitar i passes a fer. Quan diem el camí de la felicitat vol dir que és possible viure amb benestar i tenint la sensació que la vida té un sentit, però se n’ha d’aprendre.

Quins errors s’han d’evitar?

Un ha d’aprendre a ser feliç i a gestionar el seu món interior. Un error és pensar que si ets feliç no hi ha problemes perquè no és veritat. A més, pots ser feliç i sentir-te trist.

I quins són els passos que s’han de seguir?

El primer és veure els errors que et tenen atrapat, el segon seria entendre quina és la funció dels sentiments, el tercer seria entendre que no manes a la teva vida tant com vols, el quart equilibrar la nostra psicologia (potenciem les capacitats), el cinquè seria netejar els traumes del teu passat i el sisè és intentar descobrir quina és la teva essència.

A què es dedica?

A acompanyar persones en el seu procés d’autoconeixement perquè la seva vida es transformi d’una manera real. He de fer un camí amb la persona que inclogui l’autoobservació d’una forma sistemàtica i gradual. I això provoca que la vida es transformi.

Com s’ha format en aquests temes?

Al marge de la formació acadèmica i de les carreres que tinc sense acabar he estat molts anys fent treball interior acompanyat per persones que tenien aquestes eines. Si he de remarcar dos mestres meus anomenaria Anthony de Mello i Antoni Blay Fontcuberta.

Creu que molta gent necessita una transformació interior?

Sí, perquè hi ha molta gent que no està contenta amb la seva vida quotidiana, no és prou feliç. No té eines per relacionar-se amb altres persones amb criteri suficient perquè la relació sigui joiosa.

Quina errada cometem com a humans pel que fa al treball interior?

Creure que ve de sèrie, que pel simple fet d’haver nascut ja sé estimar, per exemple. Pensem que no cal fer res i quan no fas res no aprens res.

Té algun projecte futur?

Cada mes d’octubre des de fa 20 anys inicio un curs d’un any sencer per acompanyar persones. Ara començarà aquest curs en el qual acompanyo entre 150 i 200 persones.

Cap a on li agradaria anar?

M’agradaria anar cap a on soc i seguir on soc, per això precisament no vull jubilar-me. M’agradaria seguir donant un suport a les persones individualment i també a les societats.