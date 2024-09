“Williams i Morricone beuen directament de Puccini”

Publicat per Jordi Salazar Verificat per Creat: Actualitzat:

‘Tardor d’òpera’ ha iniciat ja la tercera edició.

Sí, el 2021 li vaig proposar al director de la biblioteca, l’Alfons Codina, que seria interessant oferir un curs d’audicions comentades d’òpera. Es va mostrar molt receptiu, perquè mai s’havia fet un projecte d’aquest tipus a Encamp. Així que ens vam engrescar a provar-ho.

Com ha estat la resposta fins ara?

Molt positiva. Al principi va costar una mica, però a través d’altres activitats, com el Club de Lectura, i gràcies al boca-orella s’hi va acabar apuntant força gent. Aquest any ja hi ha una vintena de persones inscrites.

Per primer cop, el cicle s’enfoca en un compositor concret i no en un període històric.

Sí, com que aquest 2024 es commemora el centenari de la mort de Puccini, vaig pensar que era un bon moment per dedicar-hi un curs monogràfic. Fa dos anys vam fer el període barroc, marcat pel naixement de l’òpera, l’any passat el vam dedicar al classicisme, sobretot Mozart, i enguany teòricament tocava el romanticisme, però l’efemèride de Puccini va fer variar els plans.

Puccini és un bon autor per iniciar-se en l’òpera?

Totalment. És un dels compositors més populars, o el que més. I això no treu que sigui un gran compositor, ja que té una tècnica increïble. L’audiència connecta molt més amb ell que, per exemple, amb Wagner, per fer una comparació.

Wagner no sempre agrada.

La seva música divideix molt: o agrada molt o no agrada gens. En canvi, Puccini és més agraït en general. No sé si “fàcil” és la paraula adequada, però sí més accessible.

També se’l considera successor de Verdi.

Sí, tot i que té un llenguatge més modern. Fins al punt que hi ha una connexió molt clara entre la música de Puccini i la música de cinema, considerada com la veritable música clàssica contemporània. Les creacions de John Williams o Ennio Morricone beuen de Puccini.

Un consell a algú que vol anar a l’òpera per primer cop?

Que triï títols amables. Puccini, com he dit, és un bon punt de partida, però també Mozart, Rossini, Verdi... La posada en escena també influeix.

Andorra té bona salut operística?

No tenim la infraestructura d’un Liceu, però hi ha iniciatives molt bones, com la Temporada d’Òpera impulsada per Jonaina Salvador, o les retransmissions als Cinemes Illa des dels grans teatres internacionals.