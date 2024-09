“Volem ser referents en el creixement de les persones”

Per què ha nascut CIMA?

Ens hem adonat que hi ha un col·lectiu de persones important al país que no estan connectades, falta molta unió. També perquè sigui una professió que la gent conegui.

Com va sorgir la idea de crear aquesta associació?

Vaig tenir la idea de fer-ho després d’haver-me format durant els últims 20 anys en la temàtica. I fa dos anys i mig vaig crear Whoop Coaching & Consulting i m’hi he dedicat professionalment.

Quins són els objectius del projecte?

La divulgació per fer arribar a tothom què és el coaching i el mentoring. També ho hem de promocionar i ho farem mitjançant esdeveniments. A més, defensarem els drets de les persones que es dediquen a això i representarem la nostra feina. També farem thinking lab i hem de connectar totes les persones que hi ha al país, on moltes viuen d’això. Finalment, la capacitació.

Què és el ‘coaching’? I el ‘mentoring’?

El coaching és un procés d’acompanyament i de guia d’una persona que vol canviar alguna cosa a la seva vida per poder millorar. El coach no aconsella, la persona se n’adona per si mateixa. I el mentoring també és un procés d’acompanyament en el qual el mentor és expert en una matèria. Comparteix, forma i aconsella un directiu, per exemple.

Creu que arribaran lluny?

Ajudarem molta gent. De fet, el dia que vam presentar el projecte vam haver de deixar de passar invitacions perquè l’aforament ja estava ple. Hi ha molt interès i la gent vol veure què és el que farem.

Cap a on volen anar?

La nostra visió és ser referents en el desenvolupament i creixement de les persones per fer un món millor i més humà. I la nostra missió és ajudar persones, empreses i organitzacions en el seu desenvolupament personal i organitzacional perquè assoleixin els seus resultats.

A qui poden ajudar?

Podem ajudar els col·lectius professionals, els coaches i els mentors a ser millors i que acabin guanyant-se la vida amb aquesta professió. I també podem ajudar les persones que es deixin guiar a ser més felices i que estiguin més satisfetes amb la seva professió.

Quin camí ha fet professionalment?

M’he dedicat a la banca durant 30 anys, primer a Caixa Catalunya i després a MoraBanc. Més tard, vaig entrar al món del coaching per liderar millor les persones i vaig fer coses que directius anteriors no aconseguien.