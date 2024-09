“Vivim molt desconnectats de nosaltres mateixos”

Per què va decidir escriure el llibre?

L’escriptura ha format part de la meva vida i la vaig iniciar quan el meu món es va ensorrar. L’escriptura ha anat evolucionant a mesura que jo ho feia. El 2021 començo a compartir escrits i a rebre un feedback molt bonic que em crida l’atenció.

I en aquell moment neix la seva voluntat per escriure?

Correcte. Volia escriure una manera d’entendre la vida que és la que he estat constantment compartint amb els meus fills, i arran d’això comparteixo un missatge i un moment d’entendre la vida. El moment d’escriure’l m’ha permès una transformació personal molt gran.

En quin sentit?

M’ha empoderat. Sempre he buscat el sentit d’allò que feia i el llibre m’ha empoderat en el sentit de dir: “Això és el que estaves buscant i és el que vols compartir.” És com reconèixer el que la teva ànima vol expressar. Compartir l’escriptura m’ha obert un ventall.

Quina finalitat vol aconseguir amb el llibre?

El principal és que sigui útil, és una imitació a fer un recorregut per conèixer-se. Els éssers humans tenim un potencial que normalment està apagat. Avui en dia hi ha molt pocs moments per estar amb nosaltres mateixos. És una invitació per fer el recorregut i per connectar amb el nen intern que tenim tots.

Quina conclusió extreuen les persones que l’han llegit?

He tingut molts feedbacks. La gent m’ha dit que s’ha sentit identificada i et dona les gràcies per compartir coses personals dintre d’aquesta cura i la manera tan amorosa d’explicar-ho.

Per quina raó va iniciar-se a indagar en el món del creixement personal?

Hi ha un moment a la meva vida on hi ha un gir molt important i és quan em separo de la meva dona sent pare de dos nens petits. És una recerca per buscar un sentit a la vida i per saber qui soc i conèixer-me.

Fins a quin punt és important el creixement personal?

Sense el creixement personal el món no canvia. Si fem el camí de l’autodescobriment anirem fomentant la unitat en lloc de buscar sempre la divisió, que és el que fem actualment.

Per què en l’actualitat se li dona tanta importància a la salut mental?

Perquè hi ha més casos de gent que necessita suport per superar ansietats i dificultats. Vivim molt desconnectats de nosaltres mateixos i és un error. Qualsevol malaltia no deixa de ser un reflex del malestar interior que tenim.