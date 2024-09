“El cànnabis no és una planta per a tothom”

Publicat per Àlex Ripoll Verificat per Creat: Actualitzat:

Quins productes veneu a la botiga?

Tenim una gamma molt gran: llaminadures, vapejadors, olis, bàlsams, cosmètica... Però sempre amb oli de cànnabis o ric en cannabidiol (CBD). Després també existeixen lubricants o olis de massatges.

Quins beneficis té el CBD per a qui l’utilitza?

Té propietats antiinflamatòries, per a dolors, artritis, prevenir les agulletes... També és un ansiolític natural que pot tractar estats d’estrès o fatiga. Quan es passa per un moment d’ansietat molt fort, pot ajudar.

Hi ha molts estigmes al voltant de la planta?

Sobretot, la desinformació. Des d’Era Verda sempre hem volgut trencar el tabú. El cànnabis ens pot ajudar, però també té riscos i prejudicis. Per això s’ha d’informar i aplicar mesures perquè el consumidor final tingui un producte de qualitat.

Com ha d’anar la pedagogia?

Nosaltres fem el que podem. Explico a tothom que és una planta molt poderosa i que cal tenir cura sobre com s’utilitza. Res és innocu, inclús amb el CBD cal fer-ne un ús prudent i entendre que no és per a tothom, però qui hi tingui interès o ho necessiti pot fer-lo servir.

Ha millorat l’acceptació?

La de la societat sí, però la regulació no. Ens està costant molt, tenim proveïdors que ens diuen que a Espanya hi ha un boom brutal, però no pels olis, per la flor. Un 60-70 % de les vendes són de la flor de CBD, que aquí està prohibida i ens perdem tot aquest costat del negoci.

Què s’hi pot fer?

Pensar que amb la prohibició desapareix és un error. Hi ha gent que hi està en contra i hi té dret, però la planta no és per a tothom, i dins d’un consum responsable i moderat sense incitar ningú, la gent també hauria de poder fer servir la planta d’una manera quadriculada i controlada per Sanitat amb una regulació marcada.

Quin camí s’ha de seguir?

Un de tranquil, pas a pas i sense violentar ningú, però cal trencar el tabú de la planta. Hi ha tendència a pensar “que súper és el cànnabis”, però pot tenir conseqüències negatives en cervells no formats. Per això, si no hi ha coneixement, no s’informa la població i no es controla des de Sanitat, és quan venen els problemes.

Com afectaria la regulació?

Estudis als EUA diuen que d’ençà que s’ha legalitzat, el consum d’ús adult s’ha estabilitzat, no hi ha hagut un boom. A més s’ha reduït el consum de tabac i alcohol, així com les vendes al mercat negre, ja que la falta de regulació augmenta aquest mercat on es venen productes que són bombes per al cervell.