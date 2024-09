Com va començar la seva aventura amb el teatre?

A l’institut Joan Brudieu de la Seu d’Urgell, quan l’Andreu Campillo va oferir uns tallers de teatre. M’hi vaig apuntar sense gaires expectatives, però em vaig enganxar, i fins ara.

I després?

Quan vaig iniciar la meva relació amb Andorra em vaig apuntar a l’Aula de teatre i dansa amb Pere Tomàs, primer com a alumne i al cap de tres anys ja vaig fer de professor.

Com ha sigut la seva trajectòria?

Intensa. Amb el teatre tinc una relació d’amor-odi perquè, per una banda, a vegades no m’agrada gens i no és gens alliberador, se’m fa feixuc i, per l’altra, no puc deixar de fer-ne i dedicar-m’hi.

Què en treu del vessant pedagògic?

Per a mi és molt enriquidor i em sento realment bé educant gràcies a les arts escèniques, que formin part de l’educació i del creixement personal de l’alumne, ja sigui en joves o adults, és una cosa que m’omple.

Actualment lidera la Jocand. Com va?

Aquest primer any no ha sigut fàcil, ja que hem pres un relleu de la feina feta per la Irina Robles i el Juanma Casero. Ha sigut un any de transició. De totes maneres, el Joel i jo som persones amb molta experiència i també pedagògica.

Han creat algun projecte?

Sí, hem fet una producció de sala conjunta amb la Jo Dansa. Ho hem dirigit la Mònica Vega i jo mateix.

I a més és el responsable d’un programa de la Fundació ONCA.

Sí, tinc la sort de treballar amb l’ONCA en el seu programa per a les persones. Justament hem començat un projecte preciós amb la unitat de cures pal·liatives a l’hospital de Meritxell, portant musicoteràpia amb la Laia Font.

A part del teatre, també és músic. D’on li ve l’amor per la música?

A partir de l’adolescència el meu primer amor va ser la ràdio i escoltar música per la ràdio. I a partir d’aquí vaig anar formant els meus gustos.

Quins són?

El rock, el rock de garatge, el rock de local i el heavy metal. Això és el que més escolto i practico.

Ha arribat on volia en l’àmbit musical?

Sí, estic on volia estar. He tocat amb moltes bandes i he compartit cartell amb artistes internacionals i nacionals estupends com, per exemple, Mägo de Oz, Ñu i Bad Religion.