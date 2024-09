“No fa falta ser important per tenir alguna cosa a dir”

Quan va començar a les xarxes socials i per què?

A final del 2021 vaig obrir-me TikTok i va ser molt fàcil fer-me viral fent vídeos. Al principi parlava dels dibuixos de TV3 i després vaig passar per altres temàtiques com, per exemple, explicar curiositats sobre Andorra.

I què és el que més li agrada d’aquest món?

La flexibilitat que tinc a l’hora de treballar, és un xollo. Si pogués viure de les xarxes socials estaria molt contenta. És una feina molt agraïda. Em sembla que és la millor feina que hi ha avui en dia. De totes maneres, amb el pòdcast no guanyo res perquè aquí, al país, no pots monetitzar les taxes, no hi ha conveni.

Quins temes toca?

Faig contingut foodie, quan vaig a un restaurant on considero que es menja bé ho publico a les xarxes. Andorra té molt potencial per ser un destí gastronòmic i m’encanta perquè la majoria de consumidors són espanyols. Pel que fa a l’activisme social, vaig començar parlant sobre coses que veia que al Pas de la Casa no estaven bé i ara tracto qualsevol tema del país que no comparteixo.

I creu que connecta amb la gent?

Connecto i desconnecto, soc un perfil molt polaritzat. A qui li agrado, li agrado moltíssim, em paren pel carrer i em fan petons i fotos. També tinc molts haters perquè dic tot el que penso. Ser algú al país que obre la boca i a sobre ser dona és un gran hàndicap.

Li arriben a afectar les crítiques?

Hi ha dies per tot, potser un dia estic més sensible i sí. I d’altres ho llegeixes i te’n rius. De totes maneres, a les xarxes penges quan estàs bé, no quan estàs malament.

I alguna vegada ha pensat a deixar-ho?

Sí, clarament. Però és un pensament que igual que ve, marxa.

Quan va començar l’aventura de ‘Tertuliand’?

El maig del 2023. Va sorgir perquè volia seguir fent l’activisme social que faig a les xarxes, però volia tenir més d’un minut i mig per parlar. Parlem de les diverses realitats. Aquí pots venir a denunciar una injustícia, ja que als diaris no els donareu veu. No fa falta ser important per tenir alguna cosa a dir.

En quin moment vital està?

Estic supercentrada en mi mateixa i el meu projecte Tertuliand, que és el que m’està donant més alegries. Personalment, em trobo en una etapa en què estic superenamorada del meu company de vida. La meva hipoteca, Tertuliand, la meva parella i les meves gosses són el més important ara mateix.