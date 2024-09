“Tinc la immensa sort de tenir una família alegre i positiva”

Quan va començar el viatge de desenvolupament personal?

Va ser abans del confinament, coincidint amb una etapa de la meva vida en la qual buscava respostes i no les obtenia per la via racional. Llavors vaig decidir que havia de conèixer-me millor per poder entendre’m i sobretot entendre què em passava.

Què li va passar?

Abans del confinament em vaig divorciar i buscava respostes de per què m’havia passat això. Em va ajudar molt l’enneagrama i la investigació en l’autoconeixement.

Sempre va tenir clar que volia enfocar-se en el creixement personal?

No, crec que va ser quelcom que va arribar a la meva vida i em va ajudar tant que vaig voler seguir investigant perquè em proporcionava molta satisfacció i llavors pensava que era el camí. Soc especialista en turisme i ho gaudeixo molt, però el que realment m’omple és el desenvolupament personal.

Per què?

Tenir la possibilitat de servir els altres i que amb aquest servei rebin satisfacció i que puguin créixer per a mi això és sublim. La sensació de poder ajudar i donar eines perquè es trobin millor i poder trobar respostes em sembla que és el més significatiu que faig en aquests tallers.

Per què té una mentalitat tan positiva?

Tinc la immensa sort de tenir una família molt alegre i positiva. I sobretot el meu pare, que és una persona motivadora, que sempre utilitza el sentit de l’humor, inclús en els moments més durs i difícils. La positivitat, la motivació i l’entusiasme em venen una mica de genètica al meu ADN.

Ara que s’ha endinsat en aquest món, considera que s’ha d’ajudar gaire gent?

Totalment, perquè el confinament ha estat un abans i un després. És cert que moltes persones s’han oblidat de somriure, jugar, sociabilitzar, etc. A través de la risoteràpia es treballa el nen interior que tenim.

Com?

Dibuixant, a través del joc, de l’exploració del riure, i al final són activitats que no són dispars. Fer-les millorarà el nostre estat anímic, que cohesionem amb un grup de persones que potser no coneixem. Va molt bé per sortir de la zona de confort i que l’alegria faci que després siguis més productiu.

Quina sensació té la gent quan finalitza el taller de risoteràpia?

La majoria diuen que és un viatge transformador perquè surten amb unes expectatives que no tenien. No saben a què venen i s’imaginen una altra cosa.