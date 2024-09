“M’encanta veure el progrés dels alumnes a l’escenari”

Quan va néixer la seva passió per les arts escèniques i per quin motiu?

Des de petita, ja que a casa meva ja ho he viscut.

Per què?

Venim del món dels artistes, tinc algun cosí que és músic i hi ha gent que s’ha dedicat al món del teatre. La mare també havia fet teatre i des de petita sempre m’ha agradat sortir a escena a actuar, però mai m’havia plantejat el fet de ser actriu. Sempre m’ha agradat el fet de representar algun personatge que no ets tu.

Considera que és una eina que ajuda en la gestió emocional?

Ajuda a moltes coses, tant en la gestió emocional com a treballar en equip. També ajuda a memoritzar i a saber estar davant el públic. No tota la gent que ve a l’escola de teatre acabarà sent actor o actriu, però li servirà molt a la vida.

També pot ajudar a guanyar confiança en un mateix i a vèncer pors.

Exacte. I quan estàs fent un personatge no ets tu i et pots permetre el luxe de fer moltes coses.

Durant la seva etapa de formació, de quin mestre o mestra va aprendre més?

Has d’anar agafant una mica de qualsevol professor o director de teatre que tinguis. Llavors després ja ho fas a la teva manera. La veritat és que penso que he après de molta gent.

Quins han sigut els seus professors?

N’he tingut molts, entre ells Julio Manrique, David Selvas, Martí Torras, Pepa Plana, etc.

I quina és l’obra i el personatge que més ha gaudit?

Vaig gaudir molt el personatge de Bernarda Alba quan vam fer l’obra de La casa de Bernarda Alba, em va agradar molt. És un personatge molt potent i amb molt caràcter i em va encantar poder-lo fer. Tot i així, he gaudit tots els personatges i de tots n’he tret alguna cosa.

Fins a quin punt gaudeix la part pedagògica?

Porto 23 anys fent de professora i m’agrada molt. El curs passat vaig acabar amb l’etapa de les escoles per dedicar-me més a la meva, Entreacte. Crec que el que més m’agrada és veure el progrés que fan els alumnes any rere any. Veure’ls créixer per a mi és el més valuós.

Està en algun projecte?

Ara estic fent la direcció de La senyoreta que estrenarem aquest octubre. M’he adonat que m’agrada molt dirigir i estar al darrere, i veure com creix un projecte que comences des de zero.

Algun somni per complir?

Fa vuit anys el vaig fer realitat, obrint la meva escola de teatre.