Turisme per a anglesos

Publicat per Pietat Martin Vivas

Es presenta com una destinació de platja, però no té res a veure amb el que un mediterrani pot esperar. Skegness és un centre turístic en versió anglesa. Una ciutat costanera escollida cada estiu per milers de britànics per passar unes vacances on l’àmplia extensió de sorra és el menor dels atractius. La ciutat està situada a Lincolnshire, al mar del Nord, fet que comporta que ni la meteorologia ni la temperatura de l’aigua convidin gaire a estirar-se a la tovallola o fer un bany. I com a complement, o no, ha proliferat una oferta lúdica i d’entreteniment per a tots els públics. Un parc d’atraccions, sales de jocs, un museu, bars, chiquiparks, restaurants o clubs de nit. Espais que van començar a prosperar el segle passat, quan la noblesa va escollir el que havia estat durant segles un port de comerç marítim i després un poble de pescadors com a destí de turisme familiar.

L’arribada del ferrocarril va transformar la població i el tren és una bona opció per fer un desplaçament a Skegness còmode i sense les complicacions de les cues dels centenars de britànics que hi van en cotxe des de les grans ciutats de la regió d’East Midlands. La recomanació és iniciar la jornada en un establiment tradicional amb un esmorzar anglès, el típic i contundent esmorzar de mongetes, bacó, salsitxes, ous ferrats, tomàquet rostit, pa fregit i xampinyons acompanyat de pa amb mantega i cafè o xocolata calenta. Un àpat poc saludable per cremar en un passeig pel petit centre històric on veure la Torre del Rellotge i fer-se la foto amb l’estàtua del Jolly Fisherman. Els petits gaudeixen amb la visita a l’aquari per conèixer una gran representació de fauna marina i els dos recintes adjacents, un dedicat a les aus i un altre als rèptils.

El llarg moll amb sortida al mar ofereix un recorregut per gaudir de les vistes i allunyar-se de les desenes de locals de jocs on criden l’atenció, per als no anglesos, centenars de màquines escurabutxaques plenes de gent. Es podria pensar que és l’alternativa si el temps no acompanya a estar a l’exterior, però en realitat és la motivació que porta molts britànics a Skegness. Un centre turístic que diuen que s’escull quan els recursos no donen per fer les vacances a les costes espanyoles, les que idealitzen per torrar-se al sol i viure l’estiu. I no és d’estranyar després de l’estada en una platja anglesa en un dia en què no va faltar la pluja.

NO T'HO PERDIS NATURELAND SEAL

És un santuari de recuperació de cries de foca grisa que es perden de les mares que pareixen per la zona. Es rescaten i cuiden per tornar-les al mar.