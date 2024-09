El símbol nacional del Japó

La muntanya sagrada més venerada del Japó és un volcà adormit de 3.776 metres d’altura. “Fujisan” és la manera com els japonesos es refereixen a la muntanya de manera amable, tot i que se la coneix amb el nom de mont Fuji.

Situat a 135 quilòmetres de distància de la capital, Tòquio, el mont Fuji és el lloc sagrat per excel·lència dels japonesos i l’atracció turística principal per als visitants. Una de les seves particularitats és que es pot arribar caminant fins a dalt del volcà en època estival, que comprèn des de principi de juliol fins a mitjan setembre, quan el clima a dalt de tot ja no permet l’ascens. Durant l’any, gairebé 300.000 persones pugen a la muntanya, ja que no és una ruta complicada. L’ascens comporta realitzar una ruta que es pot allargar més de deu hores, mentre que el descens es pot fer en quatre hores.

Arribar als peus del volcà des de Tòquio és relativament fàcil. La primera opció és agafar un autobús des de l’estació de Shinjuku, que et deixarà a Shimoyoshida –on es troba la Chureito Pagoda– o Fujiyoshida, en una hora i mitja aproximadament. L’altra opció, més llarga, però visualment més bonica, és anar-hi en tren. Des de la mateixa estació hi ha un tren que et deixarà als mateixos llocs emblemàtics en un trajecte de dues hores.

La Pagoda Chureito es troba a la localitat de Shimoyoshida i és el punt emblemàtic des d’on observar el mont Fuji. Cal recordar, però, que la muntanya no és sempre visible, ja que a causa de la seva altitud els núvols la tapen sovint. Podríem dir que veure el cim és un regal dels déus japonesos. Per albirar el cim des de la pagoda, cal pujar un centenar d’esglaons, decorats amb els típics arbres florits, que regalen unes vistes meravelloses a la primavera. La pagoda va ser construïda l’any 1953 com un monument a la pau, consta de cinc pisos, però es troba tancada al públic.

L’altre lloc imprescindible des d’on veure el mont Fuji és la regió dels cinc llacs, a quinze minuts en tren de Shimoyoshida. Si baixeu a l’estació de Kawaguchiko, el llac Kawaguchi es troba a deu minuts caminant, però haureu de rodejar-lo fins a l’altre extrem per veure el reflex del mont Fuji a l’aigua. Aquest és el llac més accessible, ja que per arribar a la resta cal agafar un autobús.

NO T'HO PERDIS FUJI-Q HIGHLAND

El parc es troba a Fujiyoshida i compta amb diverses atraccions de rècord Guinness, com el passatge del terror més llarg del món, la muntanya russa amb més girs del planeta, una de les baixades més verticals de la Terra i les millors vistes del país.