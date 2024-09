Amb vistes als Carpats

Publicat per Àlex Ripoll Verificat per Creat: Actualitzat:

Romania és un país ple de naturalesa, història i varietat, que ofereix àmplies possibilitats a tots els visitants. El nostre viatge va consistir en tres zones molt diferents: Sinaia, Movilita i Slanik-Moldova. La visita va començar a Sinaia, un petit poble conegut com la Perla dels Carpats. La ciutat és remarcable per l’impressionant castell de Peles, una obra neorenaixentista que és de les més populars de país. Quan vam arribar al cim del turó on es troba el castell, ens va rebre la vista dels boscos i les muntanyes dels Carpats que s’estenien fins on arribava la vista. A simple vista, de la construcció destaquen les torres i les decoracions exteriors que adornen totes les parets. Però no tan sols crida l’atenció la façana, sinó que l’interior també està a l’altura i està decorat amb talles de fusta i marbre. A més, l’espai que fa anys va servir com a residència de la reialesa romanesa s’ha convertit en un museu que conté una col·lecció d’art de l’època molt extensa. A l’exterior vam tenir l’oportunitat de passejar pels jardins, que estan decorats amb estàtues dels que van ser els habitants del castell.