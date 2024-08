Paradís a tocar de Dublín

El tren de rodalies dublinès, conegut com a DART, et porta en uns vint-i-cinc minuts des de l’estació de Conelly del ciment de la capital d’Irlanda a la natura de l’illa Maragda. El petit poblet pesquer de Howth és un paradís a tocar de la cosmopolita Dublín que no deixa indiferent. És la ruralitat irlandesa al costat de la ciutat amb penya-segats, església amb cementiri, castell i foques. I vent, molt vent, i pluja, com toca a Irlanda.

Si la base de la teva visita irlandesa és a Dublín, un dia s’ha de reservar per a una excursió a Howth, on hi trobaràs tant dublinesos com turistes. No fa calor a Irlanda, però el primer que s’ha de fer a la localitat és una excursió, a peu, pels penya-segats. Es pot fer la volta a tota la península, però es pot fer una excursió de quatre quilòmetres que et porta fins al far Baily. Es tracta del costat est de la península, que s’enlaira orgullós sobre el mar i ofereix uns paisatges que, encara que no arriben en magnitud als dels penya-segats de Moher o de les illes Aran, ja satisfan la dosi de naturalesa irlandesa. Si es té temps també es pot pujar al turó de Howth, que s’eleva 171 metres sobre el nivell del mar i que ofereix unes vistes espectaculars en dies clars.

Acabada la passejada s’ha de tornar al poble per recuperar forces. Hi ha dues opcions per omplir el cos d’energia i seguir l’excursió després de dinar. El típic pub irlandès amb el seu estofat acompanyat d’una pinta de Guinness o apropar-se fins al port per degustar el peix i el marisc de la zona. Si pots quedar-te a sopar es poden fer els dos rituals: pub i restaurant de peix.

A la tarda encara queden coses per veure. Es pot començar per visitar el castell de Howth, que data del 1464, i els seus jardins. Es pot visitar només els dies de portes obertes o amb tours organitzats. La dificultat per visitar-lo té una raó: encara segueix sent la residència de la família del noble normand sir Almeric Tristram, que va comprar la propietat el 1177.

De tornada al poble s’ha de visitar l’abadia de Santa Maria. Mig derruïda com moltes antigues esglésies irlandeses, val la pena estar-hi una estona i passejar entre les tombes del petit cementiri.

I si es visita el poble el cap de setmana o els dies festius el visitant trobarà les paradetes del mercat de Howth, on els espais per a menjar són els reis. Just a tocar de l’estació de tren.

NO T'HO PERDIS LES FOQUES

Una de les activitats més populars a Howth és anar al port per veure foques. Els animals hi van atrets pel peix que llencen al mar els visitants.