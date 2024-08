Palau emblemàtic

Publicat per Zaida Borrell Verificat per Creat: Actualitzat:

Si estàs planejant una escapada a aquesta ciutat espanyola no et pots perdre la visita al Real Alcázar de Sevilla. Un esplèndid conjunt palatí on podràs contemplar construccions de diversos estils arquitectònics units per preciosos jardins. El palau original es va edificar a l’alta edat mitjana. Se’n conserven alguns vestigis d’art islàmic i, de l’etapa posterior a la conquesta castellana, un espai palatí mudèjar i un altre d’estil gòtic. En reformes posteriors es van afegir elements renaixentistes, manieristes i barrocs. És un dels palaus en ús més antics del món. Un palau que ha viscut diferents etapes en el temps, des de final del segle XI fins als nostres dies, i que des dels murs ha contemplat la influència de les diferents cultures que han passat per Sevilla.