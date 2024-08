L’encant de les cases cova

El mirador de la fi del món, situat al sud d’Espanya a una hora de la ciutat de Granada, alberga una de les vistes més maques que he vist mai. Des d’aquí es pot observar Purullena, el denominat com a “poble troglodita”. Aquesta denominació se li va atorgar als anys seixanta a causa del fet que l’únic element arquitectònic que es coneixia al poble era l’església, mentre que els rabuos, gentilici de les persones que neixen a Purullena, vivien dins de les coves.

Amb el pas del temps, les edificacions han agafat terreny al llarg del poble, però les coves continuen, la gran majoria ja tenen una façana de casa moderna, que desapareix en unir-se amb la muntanya que alberga un tipus d’habitatge que ha conviscut durant segles amb l’ésser humà. Actualment, Purullena és una de les poblacions on més concentració de cases cova es troben de la comarca de Guadix, ja que més de 400 famílies tenen el privilegi de viure en una d’aquestes cases, que tenen un encant especial. La màgia de les cases cova neix per la seva naturalesa de regular la temperatura. Quan les persones començaven a viure-hi ho feien per resguardar-se del fred a l’hivern i de la calor a l’estiu, i avui dia poder gaudir d’aquestes condicions climàtiques quan les temperatures exteriors són insuportables està a l’abast d’alguns privilegiats, ja que de vegades no és tan fàcil trobar un lloguer vacacional d’aquestes característiques.

Per a sort del turista, Purullena sap que té un espectacle natural que és digne de mostrar-lo al món, per això van obrir la cova museu, on els forasters poden gaudir de la història del poble i de l’evolució de les cases cova, un total de tres exemples, fins avui dia. En arribar al final del recorregut pel museu, els visitants observaran des del cim de la muntanya tot el poble de Purullena, una visita similar a la del mirador de la fi del món, però amb vistes més detallades de com neixen les coves de les muntanyes.

Els aventurers que s’atreveixen a pujar al mirador de la fi del món no tan sols gaudeixen de les vistes cap al poble troglodita, sinó que també compten amb vistes privilegiades a Sierra Nevada, i qui s’apropa entre la tardor i la primavera pot veure com una catifa blanca envolta una de les serralades més famoses d’Espanya.

NO T'HO PERDIS CERÀMICA TÍPICA

Mentre que les grans ciutats compten amb els souvenirs típics, Purullena té una ceràmica tradicional digna de convertir-se en el millor record que pots emportar-te a casa. A les botigues d’entrada i sortida trobaràs des de càntirs fins a guardioles.